Fantasias do Ilê Aiyê terão selo de autenticidade a partir deste ano

A medida tem o objetivo de evitar falsificações; o folião que estiver sem o selo será convidado a se retirar do bloco

Gilberto Barbosa

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 15:16

O Ilê Aiyê anunciou, nesta terça-feira (25), que as fantasias de Carnaval passarão a ter selo de autenticidade a partir de 2025. De acordo com o bloco, a iniciativa tem o objetivo de evitar a falsificação das vestimentas. Todos os foliões deverão ter o selo e estarão sujeitos à fiscalização nos dois circuitos onde o Ilê vai desfilar: Circuito Mãe Hilda, no Curuzu e Circuito Osmar. Quem estiver sem a autenticação será convidado a sair do percurso.>

A retirada das indumentárias começa nesta quarta-feira, das 14h às 20h, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, e segue até sábado, das 10h às 14h. Na quinta e sexta-feira, a retirada pode ser feita das 10h às 20h. Para pegar a fantasia, é necessário levar o carnê de pagamento quitado e documento de identificação. Quem quiser pegar a vestimenta de outra pessoa deverá apresentar o carnê quitado e documento do titular. >

As roupas custam R$ 1 mil. Completando 50 anos em 2025, o bloco desfilará com o tema “Kenya: Berço da Humanidade”, em homenagem ao país africano. A tradicional cerimônia de saída será no sábado (1º), a partir das 20 horas, no Curuzu.>

O bloco desfila nos domingo (2), às 14h e na segunda (3), às 18h, no Circuito Osmar, no Campo Grande. Lorena Bispo, 22, eleita a nova Deusa do Ébano fará a estreia do seu reinado, ao lado das princesas Tainã de Palmares e Stéphanie Ingrid Souza.>