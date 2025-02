BLOQUINHO DA SAÚDE

Formado por profissionais da saúde, bloco '37,5°Agora é Febre' faz a festa na Barra

Bloco desfila na Barra pela quarta vez

Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 22:15

37,5º Agora é Febre Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um dos blocos com nomes mais criativos do último dia do pré-Carnaval de Salvador, o '37° Agora é Febre' desfila pela quarta vez na Barra. Com abadás de cor laranja, o grupo esbanjou alegria e chamou atenção ao levar um animador com pernas de pau. >

O bloco surgiu após a ideia de um grupo de 11 amigas que trabalham na área da saúde. "A gente começou a reunir grupinhos, a chamar uma banda, a estruturar melhor... E a coisa está crescendo. É uma paixão organizar esse bloco e fazer tudo isso acontecer", disse a diretora, Alone Silva, 51 anos.>

A cada ano que passa, o bloco fica maior. Em 2024, 230 pessoas desfilaram com o '37,5º Agora é Febre'. Este ano, a diretora contabiliza 300 foliões. "Me preocupa muito o domínio, saber que tudo vai dar certo", disse Alone.>

O objetivo da folia é resgatar o Carnaval à moda antiga. "Aqui tem a galera da minha idade que viveu esse Carnaval antigo, esse delicioso Carnaval antigo, mas também tem muita gente jovem. Então, é também um resgate. É a gente apresentando ao mundo o melhor do Carnaval", finalizou Alone, que é profissional da central de regulação do município.>

O bloco dos profissionais de saúde surgiu com o nome '37,5° Não é Febre'. No entanto, a mudança ocorreu após a Associação de Pediatra apontar que tal temperatura já é considerada febre.>