Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gratuidade no transporte muda rotina de ambulantes nos circuitos do Carnaval: 'Facilita bastante'

Benefício vale por 11 dias e inclui um acompanhante, reduzindo custos para trabalhadores que atuam nos circuitos da festa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:09

Passaporte ambulante vale por 11 dias
Passaporte ambulante vale por 11 dias Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Pela primeira vez, vendedores ambulantes credenciados para atuar no Carnaval de Salvador passaram a contar com transporte público gratuito durante o período da festa. A medida adotada pela Prefeitura vale por 11 dias e contempla também um acompanhante do trabalhador.

A iniciativa tem impacto direto na rotina e nas finanças de quem depende das vendas nas ruas para garantir renda durante o evento. Em anos anteriores, muitos ambulantes evitavam deixar os circuitos após o expediente para economizar o valor das passagens, permanecendo mais tempo nas ruas do que pretendiam.

A ambulante Joice Santos Souza, de 26 anos, afirma que o benefício ajuda a equilibrar os gastos da temporada. “A gente já investe muito para trabalhar no Carnaval. Ter o transporte gratuito facilita bastante, porque sobra mais dinheiro para outras despesas. Antes, eu ficava fazendo conta para ver se compensava ir e voltar”, conta.

Situação semelhante era vivida por Fernando Ferreira Filho, de 45 anos, que atua no circuito Osmar, no Centro. Segundo ele, o custo do deslocamento influenciava até na decisão de quando encerrar o trabalho. “Muitas vezes eu deixava de ir embora mais cedo para não gastar com passagem. Agora, com a gratuidade, dá para organizar melhor o horário e não pesa tanto no bolso”, relata.

Para Sandra Jesus Santos, de 41 anos, a ação representa um reconhecimento ao esforço de quem trabalha durante a folia. “É uma ajuda importante. A gente trabalha o dia inteiro e ainda tinha que separar dinheiro do transporte. Esse ano ficou mais tranquilo”, avalia.

A administração municipal destaca que o acesso gratuito ao transporte é exclusivo para ambulantes oficialmente credenciados e um acompanhante, funcionando como apoio aos trabalhadores que atuam nos circuitos oficiais do Carnaval.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - Fanfarra tem a mesma importância do trio e podemos provar

Fanfarra tem a mesma importância do trio e podemos provar
Imagem - O drama dos Macêdo, a herança bilionária do trio elétrico e o silêncio das estrelas do Carnaval

O drama dos Macêdo, a herança bilionária do trio elétrico e o silêncio das estrelas do Carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
01

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso
02

Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
03

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)
04

Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)