Gratuidade no transporte muda rotina de ambulantes nos circuitos do Carnaval: 'Facilita bastante'

Benefício vale por 11 dias e inclui um acompanhante, reduzindo custos para trabalhadores que atuam nos circuitos da festa

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:09

Passaporte ambulante vale por 11 dias Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Pela primeira vez, vendedores ambulantes credenciados para atuar no Carnaval de Salvador passaram a contar com transporte público gratuito durante o período da festa. A medida adotada pela Prefeitura vale por 11 dias e contempla também um acompanhante do trabalhador.

A iniciativa tem impacto direto na rotina e nas finanças de quem depende das vendas nas ruas para garantir renda durante o evento. Em anos anteriores, muitos ambulantes evitavam deixar os circuitos após o expediente para economizar o valor das passagens, permanecendo mais tempo nas ruas do que pretendiam.

A ambulante Joice Santos Souza, de 26 anos, afirma que o benefício ajuda a equilibrar os gastos da temporada. “A gente já investe muito para trabalhar no Carnaval. Ter o transporte gratuito facilita bastante, porque sobra mais dinheiro para outras despesas. Antes, eu ficava fazendo conta para ver se compensava ir e voltar”, conta.

Situação semelhante era vivida por Fernando Ferreira Filho, de 45 anos, que atua no circuito Osmar, no Centro. Segundo ele, o custo do deslocamento influenciava até na decisão de quando encerrar o trabalho. “Muitas vezes eu deixava de ir embora mais cedo para não gastar com passagem. Agora, com a gratuidade, dá para organizar melhor o horário e não pesa tanto no bolso”, relata.

Para Sandra Jesus Santos, de 41 anos, a ação representa um reconhecimento ao esforço de quem trabalha durante a folia. “É uma ajuda importante. A gente trabalha o dia inteiro e ainda tinha que separar dinheiro do transporte. Esse ano ficou mais tranquilo”, avalia.

A administração municipal destaca que o acesso gratuito ao transporte é exclusivo para ambulantes oficialmente credenciados e um acompanhante, funcionando como apoio aos trabalhadores que atuam nos circuitos oficiais do Carnaval.