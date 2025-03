NO RIO DE JANEIRO

Prefeito do Rio anuncia Fernanda Torres no Desfile das Campeãs

Eduardo Paes revelou que a atriz estará em carro alegórico no Carnaval carioca, no próximo sábado (8)

Fernanda Torres é presença confirmada no Desfile das Campeãs, no próximo sábado (8), no Carnaval carioca. O anúncio foi feito pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A atriz foi indicada ao Oscar 2025 pela sua atuação em 'Ainda Estou Aqui'. O longa venceu a categoria de Melhor Filme Internacional.>