BALANÇO

Primeiros dois dias de Carnaval têm mais de 2,9 milhões de foliões, diz SSP

Contabilização foi feita com serviço de reconhecimento facial, que também ajudou a prender 13 foragidos na festa

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de Salvador registrou um total de 2,9 milhões de pessoas nos circuitos do Carnaval, Além disso, 13 foragidos da Justiça foram localizados em apenas dois dias de festa. Os dados foram apresentados durante a Reunião de Avaliação, realizada na manhã deste sábado (1), no Quartel do Comando Geral, em Salvador. >

Durante o evento, a SSP detalhou que, no primeiro dia da folia, oito pessoas com mandados de prisão foram capturadas, e, na segunda noite, cinco foragidos foram encontrados. As prisões aconteceram após os suspeitos passarem pelos Portais de Abordagem, um sistema de videomonitoramento e reconhecimento facial que faz parte do aparato de segurança do evento. >