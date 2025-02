CARNAVAL

Profissionais da limpeza entram na folia do Campo Grande; veja vídeo

Trabalhadores foram flagrados nesta sexta-feira (28)

Quem pensa que o Carnaval só é feito de folião e artista está enganado, porque mesmo trabalhando é possível fazer parte da festa. Nesta sexta-feira (28), os profissionais da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) conseguiram fazer os dois. Na medida que limpavam a Avenida, também se juntavam para dançar no circuito Osmar. >

A animação dá o tom do trabalho. E haja trabalho. Na quinta-feira (27), o Circuito Osmar superou, pela primeira vez nos últimos 20 anos, o número de foliões do Circuido Dodô . >

"Isso tudo graças a uma decisão acertada que tivemos de realizar a abertura do Carnaval aqui no Centro. No dia em que celebramos os 40 anos da Axé Music, nós vimos aqui Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Cláudia Leitte, Psirico, Xanddy, Ricardo Chaves, Margareth, Sarajane ...tantos nomes responsáveis por este ritmo contagiante e isso mobilizou muita gente aqui", disse o prefeito Bruno Reis durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta.>