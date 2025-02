SALVADOR

Proibidona: o que fazem os foliões para conseguir Heineken dentro dos circuitos

Por não ser de patrocinadora da festa, bebida oficialmente não pode ser comercializada

Caminhar dentro dos circuitos de Carnaval em Salvador é dar de cara com foliões curtindo a festa com uma latinha de cerveja na mão. Famosa entre os amantes da bebida alcoólica, a Heineken é um caso à parte. Com sua venda proibida dentro do circuito pela exclusividade das bebidas da Ambev dentro da festa, o número de pessoas com a bebida na mão cai drasticamente, sendo uma verdadeira caçada achar locais que continuam vendendo. >