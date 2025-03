Serpentina parte fiação elétrica e circuito do Campo Grande fica sem energia neste sábado (1°)

CARNAVAL

Serpentina parte fiação elétrica e circuito do Campo Grande fica sem energia neste sábado (1°)

Uma equipe foi até o local para tentar restabelecer o fornecimento a tempo, sem atrasar a saída de trios

Uma serpentina metálica, que é proibida na Bahia, foi lançada da sacada de um prédio, atingiu uma fiação elétrica e deixou parte do circuito Osmar, no Campo Grande, sem energia. O fato ocorreu no início deste sábado (1).>