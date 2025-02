SALVADOR

Táxis vão rodar em bandeira 2 durante todo o Carnaval; veja pontos de embarque

Outra novidade é que eles não precisarão trafegar pelas faixas exclusivas

O Carnaval de Salvador, que acontecerá de 27 de fevereiro a 5 de março, contará com uma estrutura especial para os táxis, visando facilitar o transporte dos foliões. A bandeira 2 estará autorizada durante todo o período festivo, a partir das 18h do dia 27 de fevereiro até às 12h da Quarta-feira de Cinzas, 5 de março. Outra novidade é que os táxis com passageiros não precisarão trafegar pelas faixas exclusivas segregadas com gradis nos acessos aos circuitos, o que deve melhorar a fluidez do trânsito e evitar congestionamentos.>