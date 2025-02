Trio de Bell Marques terá gastronomia assinada pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca

COMIDA NO CIRCUITO

Trio de Bell Marques terá gastronomia assinada pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca

Ronaldo Jacobina

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 18:42

O chef Fabrício Lemos, do grupo Origem, será o responsável pela gastronomia do trio de Bell Marques durante o Carnaval 2025. Durante os seis dias da folia, os convidados do cantor poderão desfrutar de snacks, mini empratados especiais e sobremesas assinadas por Lisiane Arouca, que também está à frente dos restaurantes Orí, Omí e Origem. >

Este será o terceiro ano em que o chef assina os pratos do trio de Bell. A cada dia, um menu completamente novo será servido, com opções que remetem aos restaurantes do chef, como o arroz nordestino do Orí, o mini hot dog e o mini burger Gem, além de pratos como caldinho de frutos do mar, rigatoni ao ragu de cordeiro e bisque de cogumelos. Dentre as sobremesas, haverá hóstia com brigadeiro de gorgonzola e nozes, quindim de maracujá, cookie craquelado e brigadeiro de chocolate branco caramelizado com macadâmia.>

“A escolha do cardápio é sempre de acordo com aquilo que a gente serve nas nossas casas, itens que acompanham o menu do Megiro, do Orí e do Omí. Fazemos um mix desses itens e adaptamos, sempre pensando em preparações que sejam fáceis de executar dentro da estrutura do trio”, conta o chef.>

Bell Marques terá uma agenda intensa no Carnaval de Salvador, com apresentações todos os dias, de quinta a terça-feira, nos blocos Vumbora, Camaleão e Da Quinta, além de shows nos camarotes Club, Villa e Brahma.>