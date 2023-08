40% de desconto: Maria Menezes volta aos palcos com comédia

Após uma temporada de estreia esgotada, a renomada atriz Maria Menezes está de volta com sua comédia "Maria AO VIVO! (ou Mamãe tá aqui)". O espetáculo será apresentado no recém-renovado Teatro SESC-Casa do Comércio. As apresentações acontecerão todas as quintas-feiras, a partir de 13 de julho, às 20h. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e também podem ser adquiridos pelo Sympla. Os assinantes do CORREIO tem 40% de desconto no ingresso.