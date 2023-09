Clube CORREIO dá 20% desconto no Motel Scala

O Motel Scala, localizado no Centro da cidade, está oferecendo 20% de desconto para quem tem o Clube CORREIO.



Com 23 anos de mercado, o Scala é o único motel de qualidade situado no centro da cidade e tem rápido acesso para diversos outros pontos da cidade através da Via Expressa. A entrada se dá através de carro particular, Uber/aplicativo ou pedestre.



O estabelecimento possui 43 suítes, distribuídas em 5 tipos. O Restaurante funciona 24 horas e oferece opções da alta gastronomia, além de drinks e bebidas variadas. O espaço oferece períodos de 4h, 12h e 24h. Sendo que nos períodos de 12 e 24 horas, o café da manhã está incluído.