Clube Correio dá 40% de desconto em show do cantor 'Jota.pê'

O cantor paulista 'Jota.pê' se apresenta pela primeira vez com sua banda em Salvador neste sábado (2) no Largo Quincas Berro d’Água, no Pelourinho, a partir das 20h. A apresentação já está com ingressos à venda através do Sympla (clique aqui) e assinantes do Clube Correio têm 40% de desconto.



'Jota.pê' se apresentou em Salvador em outubro de 2022 no formato voz e violão pelo Projeto Quinta MaSSA, no Teatro Jorge Amado. Dessa vez, o cantor conta com participação especial de Chibatinha, do grupo ÀTTØØXXÁ. O seu álbum do show, chamado “Se o Meu Peito Fosse o Mundo”, tem ainda parcerias com Xênia França, vencedora do Grammy Latino 2023 por Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.