CLUBE CORREIO

Jota Quest celebra 25 anos na Concha Acústica com desconto exclusivo para Clube Correio

Apresentação em Salvador reúne hits e visual futurista em comemoração às bodas de prata da banda

A banda Jota Quest celebra 25 anos de carreira com a turnê especial JOTA25, em apresentação na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, no domingo (17).