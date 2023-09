Alunos de Direito fizeram de Salvador a Capital Nacional da Pendura; saiba o que é

‘Dia da Pendura’ na antiga churrascaria Rincão Gaúcho, em Jardim de Alah, no dia 11 de agosto de 1993. Crédito: Mário Marques/Arquivo CORREIO

Como morre uma tradição? Os diagnósticos são variados, mas no caso do ‘Dia da Pendura’, talvez a causa mortis tenha sido a perda do sentido da existência. Afinal, qual a lógica de, todo dia 11 de agosto, um bando de estudantes de Direito, a maioria com boas condições financeiras, sortear um lugar da cidade para consumir à vontade e, no final dos comes e bebes, avisar que não iam pagar a conta?



Há 30 anos, uma reportagem do Correio da Bahia classificava Salvador como a “capital do famoso Dia Nacional da Pendura”, e mostrava a investida de 21 alunos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e da Universidade Católica do Salvador (Ucsal) à antiga churrascaria Rincão Gaúcho, que ficava no Jardim de Alah.

O estabelecimento foi a primeira vítima, naquele ano, da prática na qual “universitários escolhem um local para beber e comer para depois sair sem pagar”. “O prejuízo, desta vez, foi de CR$ 27.232,00”, especificava a reportagem, sem assinatura de autoria.

Como já era uma tradição de muitos anos, com alguns registros de confusão noticiados, os grandes restaurantes já ficavam com as antenas ligadas quando chegava 11 de agosto, que era de onde saía algum sentido para a brincadeira: Dia do Advogado.

Por conta do alerta geral, o desembarque no local do ‘calote’ exigia alguma coordenação. “Disfarçados de fregueses comuns, os estudantes foram chegando à churrascaria aos poucos. Como já faz parte da estratégia de ação, foram se posicionando nos lugares às mesas sem muito alarde”, cita o texto.

Naquela ocasião, os gaiatos “se dividiram em grupos e sentaram em locais diferentes, para não chamar a atenção.” “Meia hora depois de encenação, todos estavam reunidos novamente em quatro mesas que foram arrumadas pelos garçons de maneira a juntar todos os clientes”, ou seja, tava tudo dominado.

Pedidos

Naquele dia, cada estudante pediu um churrasco rodízio, um tipo diferente de sobremesa, refrigerante, cerveja, caipirosca, cuba libre e uísque, inclusive importado. “Depois da barriga cheia veio a surpresa para o gerente e proprietário da casa: ‘Em homenagem ao Dia do Garçom, do Estudante e do Magistrado, fazemos nosso protesto à atual situação da sociedade. Nós somos duros, não temos condições de pagar’, disse um porta-voz do grupo”.

Apesar do prejuízo, o gerente levou a situação com bom humor. “Só me resta agora colocar o pendura na parede”, disse ele, que segundo a reportagem “riu muito da situação”, e para não chorar depois, recebeu o Certificado do Pendura, que era uma garantia de que o estabelecimento não voltaria a ser vítima da pegadinha nos anos seguintes.

“Não imaginava que isto fosse acontecer com a gente, fiquei sabendo da brincadeira que tinha sido feita em outro local no ano passado”, comentou o gerente, levando a engambelada numa boa (na medida do possível); só se surpreendeu mesmo com o consumo do uísque importado.

“Num cardápio com direito a Johnnie Walker, Chivas Reagal e Black & White, os estudantes aproveitaram o máximo que puderam: foram 12 doses de uísque importando, além de oito nacional, 15 caipirinhas, 21 sobremesas, duas cuba libre, nove cervejas e 15 refrigerantes”, descreve a reportagem.

Liberou geral

Participante de outros penduras, o hoje deputado federal Zé Neto relembra como era a dinâmica da coisa e explica por que, pouquíssimas, os casos foram parar na delegacia.

“Hoje são outros os tempos. A tolerância era outra. Não havia essa onda de ódio. Só tínhamos quatro faculdades de Direito no estado e os futuros ‘doutores das leis’ gozavam de um certo carinho na sociedade”, comenta o parlamentar, que foi aluno da Ufba entre o final dos anos 80 e início dos 90.

“Não era uma coisa agressiva, era até uma notícia boa para os restaurantes serem escolhidos como alvo da resenha do pendura nas faculdades que, inclusive, eram, em sua maioria, reduto da classe média e média alta pra cima. O ‘pindura’ só atacava os bons restaurantes e a notícia espalhada acabava proporcionando um marketing bom para a casa escolhida. Os tempos são outros e a tradição se foi, fica a resenha e as boas memórias”, conclui.

Contemporâneo de Zé Neto na FDUfba, meu pai, Gabriel Lima, conta que nem sempre os alvos escolhidos eram bares e restaurantes. “Logo que abriu o Hiper Paes Mendonça, no Iguatemi, o povo foi lá, pegou umas coisas, beberam, comeram, e aí avisaram que não iam pagar. Alguém fez um discurso, explicando o que tava acontecendo, e aí pra surpresa de todos o dono do supermercado, Mamede Paes Mendonça, apareceu e liberou uísque, cerveja, tudo”, relembra o coroa, que não estava nessa ocasião pois estava trabalhando.

O Hiper Paes Mendonça, hoje Carrefour, era, na época, o maior hipermercado das Américas e o sexto maior do mundo. O empresário Mamede Paes Mendonça, que era conhecido por circular pelas lojas e acompanhar de perto o trabalho dos funcionários, faleceu em 1995.

O nascimento do Dia da Pendura, conforme a própria reportagem de 12 de agosto de 1993 destaca, reeditava uma tradição de quase 200 anos dos estudantes, surgida “junto com a fundação da primeira escola de Direito do Brasil, em Recife”.