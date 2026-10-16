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A confissão de incompetência do governo Jerônimo, o descompasso orçamentário e a bola nas costas na Alba

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Pombo Correio

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 05:30

Jerônimo se incomoda com as articulações de Ivana Bastos Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

O terrorismo eleitoral do PT parece ter alcançado um novo patamar na Bahia. Ao alertar que uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro (PT) na disputa presidencial poderia comprometer empréstimos e investimentos no estado, o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, colocou em dúvida a capacidade do governo Jerônimo Rodrigues (PT) de assegurar a continuidade de projetos estratégicos. É legítimo cobrar tratamento republicano de qualquer futuro presidente, mas transformar uma hipótese eleitoral em ameaça às finanças baianas é uma confissão de incompetência.

Descompasso

Há algo, para dizer o mínimo, curioso na proposta de orçamento do Estado para 2027. A LOA projetada pelo governo estima receita e fixa despesa em R$ 90,89 bilhões, valor inferior ao orçamento parcial que a própria Bahia já movimenta neste ano entre janeiro e a primeira quinzena de outubro, que é de R$ 95,99 bilhões, segundo dados do Portal Transparência Bahia. O detalhe é que ainda restam dois meses para o final do ano, o que pode deixar o volume das despesas maior. Na prática, a projeção para todo o próximo ano é menor que o orçamento já alcançado em 10 meses deste. Diferente do discurso, os números não são (ou não deveriam ser) tão flexíveis.

Tá explicado

Esse descompasso entre a projeção e a execução orçamentária do Estado remete a uma prática que já entrou no radar do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que é o processamento inadequado das chamadas Despesas de Exercícios Anteriores (DEA). Em 2025, a Bahia executou cerca de R$ 2,4 bilhões nessa rubrica, dos quais R$ 1,8 bilhão correspondiam a despesas já conhecidas pela administração em 2024, mas que acabaram empurradas para o exercício seguinte. A manobra, apontada pelo TCE como incompatível com os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal, virou um dos pontos de ressalva na análise das contas do governador Jerônimo Rodrigues referentes ao ano passado. Agora, o parecer do Tribunal chegou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a quem cabe a palavra final sobre as contas e poderá, inclusive, imputar responsabilidade ao incumbente.

Estranha coincidência

Se nas contas públicas há números que não fecham, na quantidade de contratados via Reda no governo Jerônimo a seta só aponta para cima. O contingente saltou de 29.930 em 2025 para 35.561 em 2026, um aumento de 5.631 contratos em apenas um ano, sem a exigência de concurso público. O crescimento chama ainda mais atenção porque ocorre justamente em um ano eleitoral, numa coincidência, no mínimo, curiosa.

Bola nas costas

Mal terminou o primeiro turno, a presidente da Assembleia Legislativa, Ivana Bastos (PSD), acelerou o passo para amarrar apoios à própria reeleição, num movimento que, segundo interlocutores governistas, causou incômodo ao governador Jerônimo Rodrigues. O petista teria dito que só pretendia tratar da sucessão na Alba depois do segundo turno e que estava concentrado na campanha de Lula (PT). Enquanto isso, a pessedista avoluma apoios que já lhe permitem renovar o mandato sem precisar do aval do governador. A turma da resenha brinca que, quando Jerônimo for buscar os cajás, Ivana já estará voltando com o suco pronto e gelado.

Silêncio ensurdecedor

A possibilidade de o governo Lula apoiar uma redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos colocou o PT diante de uma contradição histórica. A proposta, tradicionalmente defendida por setores da direita e combatida ferozmente pela esquerda, passou a ser articulada pelo próprio líder petista no Senado, Camilo Santana, embora enfrente resistência dentro da legenda. Na Bahia, chama atenção a ausência de manifestações públicas de lideranças petistas sobre a mudança de posição em discussão em Brasília. É um silêncio ensurdecedor diante de um tema que sempre provocou discursos inflamados no campo progressista. Convenhamos: vai ser curioso ver os petistas defenderem uma pauta que eles são frontalmente contrários apenas por oportunismo eleitoral.

Lula descobre os empreendedores

Depois de fazer da crítica à pejotização uma das bandeiras de seu discurso trabalhista, o presidente Lula resolveu dedicar atenção especial aos microempreendedores individuais justamente na reta final da disputa presidencial. A 12 dias do segundo turno, anunciou um pacote que inclui perdão de dívidas, transferências de até R$ 5 mil para investimentos e ampliação do teto de faturamento do MEI. As medidas podem representar alívio para milhões de trabalhadores, mas a conveniência eleitoral ficou evidente.

Boquinha federal

Muito além da agenda política, a reeleição do presidente Lula virou uma questão de sobrevivência para integrantes do PT e da esquerda na Bahia. Isso porque, em caso de derrota, não haveria mais a máquina federal para acomodar os companheiros, especialmente aqueles que já saíram derrotados no primeiro turno, casos dos federais Zé Neto (PT) e Lídice da Mata (PSB), não reeleitos. O cenário de derrocada nacional colocaria, por tabela, a fatura na conta do governador Jerônimo Rodrigues, a quem caberá repatriar a companheirada, mesmo sob o custo de pesar o caixa estadual.

Com gosto de gás