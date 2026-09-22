COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Aliados de Jerônimo temem 'voto escondido' em ACM Neto e vantagem maior do ex-prefeito

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Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:36

Governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

Uma das preocupações no entorno da campanha do governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) é a possibilidade de existir um “voto escondido” em ACM Neto (União Brasil). A avaliação é de que a vantagem do ex-prefeito de Salvador, apontada por institutos como Quaest e Atlas, pode ser maior do que mostram as pesquisas.

A suspeita é de que parte dos eleitores, sobretudo em municípios de pequeno e médio porte, evite declarar apoio a Neto por receio de retaliações políticas. O temor estaria relacionado principalmente à influência de prefeitos aliados de Jerônimo nessas cidades.

Caso esse voto oculto de fato exista, aliados do petista avaliam que a distância para Neto poderia ser ainda maior e mais difícil de reverter nos últimos dias da campanha.

Impacto limitado do VLT em Salvador

Uma leitura que também circula no entorno da campanha de Jerônimo Rodrigues é a de que a obra do VLT pode ter efeito limitado sobre o desempenho eleitoral do petista em Salvador. O entendimento é de que o eleitorado do Subúrbio Ferroviário, região onde funciona o novo equipamento de mobilidade, é menos um voto de opinião e mais um voto de base.

Nesse cenário, aliados de ACM Neto teriam hoje maior força política na região do que o grupo de Jerônimo. Por isso, há quem avalie, dentro do entorno da campanha petista, que o ex-prefeito pode ampliar sua votação na capital. O prefeito Bruno Reis (União Brasil), principal aliado de Neto em Salvador, aposta em abrir uma vantagem de 500 mil votos na cidade.

Notificação

A campanha do candidato a deputado federal Jayme Vieira Lima (MDB) foi notificada extrajudicialmente para retirar do ar seu jingle eleitoral. O refrão teria sido inspirado em outro jingle escrito pelo compositor Vevé Calazans, sem autorização da família. Apesar da notificação, o emedebista continua utilizando a música na campanha.