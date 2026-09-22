Aliados de Jerônimo temem 'voto escondido' em ACM Neto e vantagem maior do ex-prefeito

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Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:36
Uma das preocupações no entorno da campanha do governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) é a possibilidade de existir um “voto escondido” em ACM Neto (União Brasil). A avaliação é de que a vantagem do ex-prefeito de Salvador, apontada por institutos como Quaest e Atlas, pode ser maior do que mostram as pesquisas.
A suspeita é de que parte dos eleitores, sobretudo em municípios de pequeno e médio porte, evite declarar apoio a Neto por receio de retaliações políticas. O temor estaria relacionado principalmente à influência de prefeitos aliados de Jerônimo nessas cidades.
Caso esse voto oculto de fato exista, aliados do petista avaliam que a distância para Neto poderia ser ainda maior e mais difícil de reverter nos últimos dias da campanha.
Impacto limitado do VLT em Salvador
Uma leitura que também circula no entorno da campanha de Jerônimo Rodrigues é a de que a obra do VLT pode ter efeito limitado sobre o desempenho eleitoral do petista em Salvador. O entendimento é de que o eleitorado do Subúrbio Ferroviário, região onde funciona o novo equipamento de mobilidade, é menos um voto de opinião e mais um voto de base.
Nesse cenário, aliados de ACM Neto teriam hoje maior força política na região do que o grupo de Jerônimo. Por isso, há quem avalie, dentro do entorno da campanha petista, que o ex-prefeito pode ampliar sua votação na capital. O prefeito Bruno Reis (União Brasil), principal aliado de Neto em Salvador, aposta em abrir uma vantagem de 500 mil votos na cidade.
Notificação
A campanha do candidato a deputado federal Jayme Vieira Lima (MDB) foi notificada extrajudicialmente para retirar do ar seu jingle eleitoral. O refrão teria sido inspirado em outro jingle escrito pelo compositor Vevé Calazans, sem autorização da família. Apesar da notificação, o emedebista continua utilizando a música na campanha.
Vevé Calasans é autor de grandes sucessos da música baiana, entre eles “É D’Oxum”, parceria com Gerônimo. Também assinou um dos jingles políticos mais conhecidos da Bahia, “ACM, meu amor”, que marcou campanhas na década de 1990.