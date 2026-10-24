ALÔ ALÔ BAHIA

Alô Alô Bahia prepara evento especial em Salvador para celebrar o fim de ano

A iniciativa faz parte do calendário de eventos do portal, que promove encontros voltados ao relacionamento entre empresas, personalidades e diferentes setores da economia baiana

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 08:00

Alô Alô Bahia promove evento de fim de ano no próximo dia 18 de novembro, em Salvador Crédito: Divulgação / @crdrone

O Alô Alô Bahia já tem data marcada para seu tradicional evento de fim de ano e abertura da temporada de verão. O encontro acontecerá no dia 18 de novembro, em Salvador, com a presença de empresários, artistas, representantes de marcas e criadores de conteúdo. A iniciativa faz parte do calendário de eventos do portal, que promove encontros voltados ao relacionamento entre empresas, personalidades e diferentes setores da economia baiana.

Em junho deste ano, o Alô Alô Bahia realizou sua tradicional festa de São João no Trapiche Barnabé, em Salvador, com apresentação de Gilberto Gil. “Criamos oportunidades para que marcas, empresas e profissionais de diferentes áreas possam se conectar, trocar experiências e fortalecer relações. Nossos eventos são pensados para promover encontros que gerem novas possibilidades e movimentem a economia local”, destaca Victor Carvalho, diretor comercial do Alô Alô Bahia.

Como parte dos preparativos para o evento de novembro, o portal promoveu, no último dia 8 de outubro, um café da manhã de apresentação do projeto para representantes de marcas, empresas e agências. O encontro aconteceu no Preta Bistrô, localizado no MAC Bahia, no bairro da Graça, em Salvador. Novos detalhes sobre a programação serão anunciados em breve.

Novo restaurante em casarão na Barra

Sobrado Brasileiro Crédito: Divulgação

Salvador ganhará, em dezembro, o Sobrado Braseiro, restaurante dedicado a carnes e petiscos preparados na brasa. Instalado em um casarão na Rua Dom Marcos Teixeira, na Barra, o espaço terá projeto do arquiteto Pedro Chezzi. À frente do negócio estão três jovens chefs, entre eles Pablo Rodrigues, que acumula passagens por restaurantes como Origem, Manga e Boia, em Salvador, e Cepa, em São Paulo.

Moda baiana na China

Desfile Meninos Rei Crédito: Divulgação / Macau Fashion Festival

Os irmãos Júnior e Céu Rocha, à frente da marca baiana Meninos Rei, levaram suas criações à passarela do Macau Fashion Festival 2026, na China, nesta quarta-feira (21). Únicos brasileiros na programação, os estilistas apresentaram oito looks inspirados na ancestralidade e na cultura afro-brasileira, com cores vibrantes, tecidos africanos e técnicas de patchwork. O desfile também contou com acessórios das criadoras baianas Michelle Santos, da Valentina Acessórios, e Vanêssa Elia, do Galpão 15 Artes e Design.

Ufba conquista título inédito

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) conquistou, pela primeira vez, o título da Competição Brasileira de Arbitragem e Mediação Empresarial da CAMARB, realizada entre 14 e 17 de outubro, em São Paulo. A instituição se tornou a primeira universidade baiana a vencer o torneio, que reuniu 71 equipes e cerca de 1.300 participantes. Na final, a Ufba superou a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Celebração na Vitória

Gil Santos Crédito: Nicolas Gondim

A designer de eventos e flores Gil Santos comemorou aniversário com uma festa entre amigos no apartamento que mantém no Corredor da Vitória, em Salvador. Com trajetória marcada pela parceria com Licia Fábio, participou de projetos emblemáticos, como os réveillons da Bahia Marina e o Camarote de Daniela Mercury. Atualmente radicada em Fortaleza, onde vive com a esposa, Denise Bezerra, Gil divide a rotina entre o trabalho, a família e temporadas na Praia de Taíba, no Ceará.

Arte contemporânea

O Palacete Tirachapéu, na Rua Chile, em Salvador, recebe de 12 a 15 de novembro a primeira edição do Palacete Arte | Trama – Feira de Arte Contemporânea da Bahia. Com entrada gratuita, o evento reunirá mais de 70 artistas e coletivos, com obras de pintura, escultura, fotografia e videoarte. Os trabalhos serão apresentados em uma exposição coletiva, com preços entre R$ 500 e R$ 9 mil. Do valor das vendas, 80% será destinado aos artistas.

Modo de vida

Sublime Horto House Crédito: Elias Dantas

O Grupo Prima, em parceria com a Acciona, entregou o Sublime Horto House, no Horto Florestal, em Salvador, durante evento para cerca de 300 convidados. Com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 280 milhões, o empreendimento tem 72 apartamentos, todos com piscinas privativas nas varandas, e preços a partir de R$ 5 milhões. Com 96% das unidades comercializadas, o residencial tem projeto arquitetônico de Ricardo Farias, interiores de Margarete Iglesias e paisagismo da Takeda Design. Segundo a incorporadora, é o primeiro empreendimento do Nordeste a conquistar a certificação GBC Condomínio Platina de sustentabilidade.

Liderança e diversidade

Darllene Martins Crédito: Divulgação