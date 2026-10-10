ALÔ ALÔ BAHIA

Alô Alô Bahia reúne marcas e empresas para apresentar evento de fim de ano em Salvador

Recebidos pelo diretor comercial do Alô Alô Bahia, Victor Carvalho, os convidados conheceram detalhes do projeto, que vai celebrar o encerramento de 2026 em uma noite de confraternização e relacionamento com diferentes setores do mercado baiano

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 08:00

Alô Alô Bahia apresenta evento de fim de ano Crédito: Elias Dantas

O Alô Alô Bahia reuniu representantes de marcas, empresas e agências, nesta quinta-feira (8), para apresentar seu tradicional evento de fim de ano, marcado para 18 de novembro, em Salvador. O encontro aconteceu durante café da manhã no Preta Bistrô, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia), na Graça.

Recebidos pelo diretor comercial do Alô Alô Bahia, Victor Carvalho, os convidados conheceram detalhes do projeto, que vai celebrar o encerramento de 2026 em uma noite de confraternização e relacionamento com diferentes setores do mercado baiano.

*Veja fotos no aloalobahia.com.

Festa de inauguração

Inauguração da Artrus Crédito: Elias Dantas

Feira de Santana ganhou uma nova unidade da Artrus, que recebeu investimento de R$ 22 milhões. Inaugurada nesta quarta-feira (7), a clínica possui 2.750 m², distribuídos em quatro pavimentos, e é apresentada pelo grupo como a maior estrutura privada de ortopedia da Bahia em área construída. Fundada pelos médicos George Neves e Osvaldo Cerqueira, a Artrus tem atualmente como sócios também Lucas Fraga, José Silvany e Vitor Falcão. A nova estrutura reúne emergência e atendimento ambulatorial, além de medicina esportiva e da dor, radiografia digital e ultrassonografia. Segundo o grupo, a operação gera cerca de 60 empregos diretos e 90 indiretos.

Novo hotel no Centro Histórico

Antigo prédio da Embasa Crédito: @myphantomtoy

Salvador ganhará mais um hotel de luxo. Segundo apuração exclusiva do Alô Alô Bahia, o grupo Brasília Empreendimentos, responsável pelo B Hotel, em Brasília, adquiriu o antigo prédio da Embasa na Avenida Sete de Setembro, próximo à Ladeira de São Bento, onde prepara seu primeiro empreendimento hoteleiro na capital baiana. O grupo realiza avaliações técnicas para definir o projeto e as próximas etapas de implantação. Em Brasília, está à frente do B Hotel, no Eixo Monumental, com projeto de arquitetura e interiores assinado por Isay Weinfeld. Conceito, número de apartamentos, investimento e previsão de inauguração da unidade de Salvador ainda não foram divulgados.

Villa Andrea

Villa Andrea Crédito: Divulgação

O Centro Histórico de Salvador ganhará, em novembro, o Villa Andrea, novo hotel de luxo idealizado pela empresária Andrea Velame. Instalado em casarões entre a Rua Chile e a Rua da Misericórdia, com vista para a Baía de Todos-os-Santos, o empreendimento terá apenas 22 suítes, todas diferentes entre si, incluindo uma Signature de 85 m². A gastronomia ficará a cargo dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem. O hotel terá ainda dois espaços gastronômicos: a Villa Joana, charcuteria e wine bar, e o Villa Carolina, dedicado à cozinha internacional contemporânea.

Reconhecimento internacional

O UXUA Casa Hotel & Spa, em Trancoso, foi eleito o melhor resort da América do Sul no Readers’ Choice Awards 2026, da revista internacional Condé Nast Traveler. Esta é a oitava vez que o empreendimento baiano conquista o primeiro lugar na premiação, definida pelo voto dos leitores. A Bahia também aparece no top 5 com o Fasano Trancoso, que ficou na quinta posição. Em sua 39ª edição, o prêmio recebeu votos de quase 800 mil pessoas de diferentes partes do mundo.

Premiação

Premiação Crédito: Divulgação

O Departamento Jurídico da Rede Bahia conquistou o primeiro e o segundo lugares no segmento Mídia, Telecomunicações e Entretenimento na 10ª edição do Prêmio de Melhores Práticas de Gestão de Departamentos Jurídicos do Brasil, promovido pela Intelijur. A premiação aconteceu no WTC, em São Paulo, e reuniu 180 práticas inscritas. A empresa foi reconhecida por projetos voltados à LGPD e à Gestão de Contratos. Manuela Monteiro, Érica Pinheiro e Flora Lima, integrantes da equipe, também receberam o selo de profissional de alto desempenho.

Mural em homenagem a Juarez Paraíso

Mural na região das Sete Portas Crédito: Divulgação

O artista baiano Juarez Paraíso está ganhando uma homenagem em grande escala em Salvador. A obra “Brasilidades” está sendo reproduzida em uma empena do Edifício Jovilo, na região das Sete Portas, em celebração aos 92 anos do artista e aos 10 anos do Projeto MURAL – Movimento Urbano de Arte Livre. Com execução da muralista Nila Carneiro, acompanhada pelo próprio Juarez, o painel será entregue em breve à cidade. Idealizado pela jornalista e produtora cultural Vanessa Vieira, o Projeto MURAL já realizou mais de 65 intervenções, incluindo 26 megamurais, em uma década de atuação.

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