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Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes anunciam turnê conjunta com show em Salvador

Dupla se apresenta em abril na Concha Acústica do TCA

Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05:00

Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhotto Crédito: Léo Aversa

Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes celebram três décadas de parceria artística com a turnê “Vice-Versa”, que chega a Salvador no dia 11 de abril de 2027, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Com direção artística de Daniela Thomas, o espetáculo marca uma nova etapa da colaboração entre os dois nomes da música popular brasileira.

O repertório reúne sucessos das carreiras individuais e canções do novo álbum dos artistas, composto por 11 faixas inéditas. A pré-venda exclusiva para clientes Itaú começou nesta terça-feira (24), com 30% de desconto, e a venda para o público geral será aberta na quinta-feira (26), às 12h.

Claudia Raia Crédito: divulgação

Tarsila no palco

Claudia Raia desembarca em Salvador nesta semana com o musical “Tarsila, A Brasileira”, em cartaz de 26 a 29 de novembro, no Teatro Castro Alves. Protagonizada e produzida pela atriz, a superprodução retrata a vida e a obra de Tarsila do Amaral, com Jarbas Homem de Mello no papel do escritor Oswald de Andrade. O espetáculo revisita momentos marcantes do modernismo brasileiro, incluindo o surgimento do Movimento Antropofágico e a criação de “Abaporu”, uma das obras mais emblemáticas da artista.

Novo endereço cultural

Salvador ganhou, no último sábado (21), a primeira unidade do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no Nordeste. Instalado no histórico Palácio da Aclamação, no Campo Grande, o espaço é o quinto da instituição no país e conta com mil metros quadrados de áreas expositivas e de convivência. A programação inaugural tem como destaque a exposição “Nação Ilê”, dedicada à trajetória do Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil, com obras de mais de 30 artistas nacionais e internacionais. A visitação é gratuita e segue até 29 de março de 2027.

Bahia em destaque

Comandado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, o restaurante Origem, de Salvador, conquistou a 59ª posição na lista estendida do Latin America’s 50 Best Restaurants 2026, sendo o brasileiro mais bem colocado entre os estabelecimentos anunciados até o momento. A casa, que valoriza ingredientes e referências culturais da Bahia em uma proposta de cozinha contemporânea, é uma das seis representantes do Brasil na relação divulgada nesta segunda-feira (23). O ranking dos 50 melhores restaurantes da América Latina será revelado no dia 1º de dezembro.

Destino desejado

Salvador é o segundo destino mais procurado pelos brasileiros para as festas de Natal e Réveillon, atrás apenas de Recife, segundo levantamento da plataforma de viagens KAYAK. A capital baiana também apresenta a menor tarifa aérea média entre os seis destinos nordestinos que figuram no ranking, com passagens de ida e volta em classe econômica a R$ 1.748. O estudo revela ainda a preferência dos brasileiros por viagens dentro do país neste fim de ano, com destinos nacionais ocupando as dez primeiras posições da lista.

Bruno Ramalho, Pep Guardiola, Hassan Luedy e Marcelo Castro Lima Crédito: Elias Dantas

Conexão internacional

Pep Guardiola e Ferran Soriano, CEO do City Football Group, acompanharam a partida entre Bahia e Coritiba, no último sábado (21), a convite da QPC Incorporadora, do City Football Group e do Grupo Terere. Os três grupos são parceiros em um empreendimento residencial de alto padrão, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2027, na Via Metropolitana. Na véspera da partida, Guardiola e Soriano visitaram as obras do City Football Academy Bahia e conheceram detalhes do projeto imobiliário, que terá conexão direta com o futuro centro de treinamento do clube por meio de um viaduto já em construção.

Encontro de ritmos

João Gomes, Mestrinho e JotaPê desembarcam em Salvador neste sábado (28) com a turnê “Dominguinho”, projeto musical que conquistou reconhecimento no Latin Grammy Awards. O trio se apresenta na Arena Fonte Nova com um repertório que transita entre o forró, o piseiro, a MPB e o samba. Com projeção nacional e internacional, o trabalho celebra a diversidade da música brasileira e consolida a parceria entre três nomes de destaque da nova geração de artistas do país.

Reconhecimento internacional