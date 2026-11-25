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Alô Alô Bahia
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05:00
Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes celebram três décadas de parceria artística com a turnê “Vice-Versa”, que chega a Salvador no dia 11 de abril de 2027, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Com direção artística de Daniela Thomas, o espetáculo marca uma nova etapa da colaboração entre os dois nomes da música popular brasileira.
O repertório reúne sucessos das carreiras individuais e canções do novo álbum dos artistas, composto por 11 faixas inéditas. A pré-venda exclusiva para clientes Itaú começou nesta terça-feira (24), com 30% de desconto, e a venda para o público geral será aberta na quinta-feira (26), às 12h.
Tarsila no palco
Claudia Raia desembarca em Salvador nesta semana com o musical “Tarsila, A Brasileira”, em cartaz de 26 a 29 de novembro, no Teatro Castro Alves. Protagonizada e produzida pela atriz, a superprodução retrata a vida e a obra de Tarsila do Amaral, com Jarbas Homem de Mello no papel do escritor Oswald de Andrade. O espetáculo revisita momentos marcantes do modernismo brasileiro, incluindo o surgimento do Movimento Antropofágico e a criação de “Abaporu”, uma das obras mais emblemáticas da artista.
Novo endereço cultural
Salvador ganhou, no último sábado (21), a primeira unidade do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no Nordeste. Instalado no histórico Palácio da Aclamação, no Campo Grande, o espaço é o quinto da instituição no país e conta com mil metros quadrados de áreas expositivas e de convivência. A programação inaugural tem como destaque a exposição “Nação Ilê”, dedicada à trajetória do Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil, com obras de mais de 30 artistas nacionais e internacionais. A visitação é gratuita e segue até 29 de março de 2027.
Bahia em destaque
Comandado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, o restaurante Origem, de Salvador, conquistou a 59ª posição na lista estendida do Latin America’s 50 Best Restaurants 2026, sendo o brasileiro mais bem colocado entre os estabelecimentos anunciados até o momento. A casa, que valoriza ingredientes e referências culturais da Bahia em uma proposta de cozinha contemporânea, é uma das seis representantes do Brasil na relação divulgada nesta segunda-feira (23). O ranking dos 50 melhores restaurantes da América Latina será revelado no dia 1º de dezembro.
Destino desejado
Salvador é o segundo destino mais procurado pelos brasileiros para as festas de Natal e Réveillon, atrás apenas de Recife, segundo levantamento da plataforma de viagens KAYAK. A capital baiana também apresenta a menor tarifa aérea média entre os seis destinos nordestinos que figuram no ranking, com passagens de ida e volta em classe econômica a R$ 1.748. O estudo revela ainda a preferência dos brasileiros por viagens dentro do país neste fim de ano, com destinos nacionais ocupando as dez primeiras posições da lista.
Conexão internacional
Pep Guardiola e Ferran Soriano, CEO do City Football Group, acompanharam a partida entre Bahia e Coritiba, no último sábado (21), a convite da QPC Incorporadora, do City Football Group e do Grupo Terere. Os três grupos são parceiros em um empreendimento residencial de alto padrão, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2027, na Via Metropolitana. Na véspera da partida, Guardiola e Soriano visitaram as obras do City Football Academy Bahia e conheceram detalhes do projeto imobiliário, que terá conexão direta com o futuro centro de treinamento do clube por meio de um viaduto já em construção.
Encontro de ritmos
João Gomes, Mestrinho e JotaPê desembarcam em Salvador neste sábado (28) com a turnê “Dominguinho”, projeto musical que conquistou reconhecimento no Latin Grammy Awards. O trio se apresenta na Arena Fonte Nova com um repertório que transita entre o forró, o piseiro, a MPB e o samba. Com projeção nacional e internacional, o trabalho celebra a diversidade da música brasileira e consolida a parceria entre três nomes de destaque da nova geração de artistas do país.
Reconhecimento internacional
O Grupo André Guimarães conquistou três prêmios no International Property Awards 2026, em cerimônia realizada na última sexta-feira (20), no hotel The Ritz-Carlton South Beach, em Miami, nos Estados Unidos. Os empreendimentos Art Studio Tancredo, na Avenida Tancredo Neves, e Nouvelle Bossa, em Jaguaribe, receberam o selo Award Winner em suas respectivas categorias. Já Daniel Sande, CEO de Incorporação do grupo, foi homenageado com o Real Estate Leadership Award, em reconhecimento à sua atuação como executivo do mercado imobiliário nas Américas.