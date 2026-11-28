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Aeroporto de Salvador ganhará hotel dentro do terminal de passageiros

W Airport Rooms será voltado especialmente a viajantes que enfrentam longos intervalos entre voos

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:00

W Airport Rooms Crédito: divulgação

O Aeroporto Internacional de Salvador ganhará um hotel dentro do terminal de passageiros. Com inauguração prevista para o início de 2027, o W Airport Rooms será voltado especialmente a viajantes que enfrentam longos intervalos entre voos. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, a proposta é oferecer mais conforto e praticidade aos passageiros, que poderão descansar enquanto aguardam suas conexões, sem precisar deixar o terminal.

O empreendimento integra uma série de investimentos na ampliação dos serviços do aeroporto baiano, que inaugurou, em outubro, o Amaní Lounge, sua sala VIP própria, após um aporte de R$ 8 milhões. Com 430 metros quadrados e capacidade para mais de 140 pessoas, o espaço tem projeto assinado pela arquiteta Thaís Abreu, com elementos que remetem à identidade cultural da Bahia.

Expansão cultural

Inaugurado no último sábado (21), no Campo Grande, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Salvador terá uma série de ampliações até 2031. Primeira unidade do Nordeste e quinta do país, o equipamento ocupa o histórico Palácio da Aclamação e, quando totalmente concluído, terá cerca de 10 mil metros quadrados, com dois teatros, cinema, galerias de arte, restaurante, café e espaços de convivência. A próxima etapa está prevista para abril de 2027, com a entrega de uma sala multiuso com capacidade para 90 espectadores.

Cine Excelsior, na Praça da Sé Crédito: divulgação

Novo destino para o Cine Excelsior

Inaugurado em 1935, o histórico Cine Excelsior, na Praça da Sé, em Salvador, será requalificado para abrigar o novo plenário e o gabinete da presidência da Câmara Municipal. Com projeto assinado pelo escritório Sotero Arquitetos, do arquiteto Adriano Mascarenhas, a intervenção recebeu parecer técnico favorável do Iphan e tem previsão de início das obras em 2027. O novo plenário contará com assentos para os 43 vereadores e um mezanino com 120 lugares destinados ao público. As características arquitetônicas em estilo art déco serão preservadas.

Liniker Crédito: divulgação

Bye Bye Caju

Liniker desembarca em Salvador no dia 18 de dezembro para apresentar, na Arena Fonte Nova, a turnê ‘Bye Bye Caju’, que marca a despedida do álbum vencedor de três prêmios no Grammy Latino 2025 e celebra os dez anos de carreira da artista. O espetáculo reúne uma big band de 25 músicos e dez bailarinos, com repertório que contempla sucessos de diferentes fases de sua trajetória. A turnê estreou em julho, em São Paulo, com ingressos esgotados e público de 48 mil pessoas.

Celebração ao pôr do sol

A Civil e a Jotagê Engenharia receberam clientes e parceiros, na terça-feira (24), para um encontro ao pôr do sol no Barra Vento, em Salvador. A celebração marcou o sucesso de vendas do Verger Barra e integrou as comemorações pelos 65 anos do Grupo Civil. Na ocasião, foi exibido um minidocumentário sobre a concepção do empreendimento, que tem arquitetura e interiores assinados pelo escritório GAM Arquitetura e homenageia o legado do fotógrafo e etnólogo francês Pierre Verger.

Literatura em família

A empresária Marcela Badaró da Cunha Guedes lançou, na quinta-feira (26), o livro infantil Alice e o Sonho de Ter um Cachorro, escrito em parceria com sua filha, Maria Alice, de 9 anos. O encontro aconteceu no Sollar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, com contação de história e sessão de autógrafos. Inspirada em uma experiência real da família, a obra aborda, de forma lúdica, conceitos de educação financeira, empreendedorismo e consumo consciente. A noite também contou com a participação dos primos de Maria Alice, Gio e Zé Freire, que apresentaram aos convidados um quadro de autoria de Gio, filha de Cecília e Rodrigo Freire.

CNN no Carnaval de Salvador

A CNN Brasil estará presente no Carnaval de Salvador em 2027. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, a emissora fechou uma parceria com o Camarote Brown, onde terá um estúdio de vidro durante cinco dias de folia. A cobertura contará com Didi Wagner e o publicitário Nizan Guanaes, que também conduzirá entrevistas com empresários e personalidades ligadas à cultura baiana. Com direção criativa de Nizan e realização de Carlinhos Brown, Zum Brazil e Licia Fábio, o camarote funcionará no Barra Vento, em um dos pontos privilegiados do circuito Barra-Ondina.

Música ao pôr do sol