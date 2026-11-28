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Alô Alô Bahia
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:00
O Aeroporto Internacional de Salvador ganhará um hotel dentro do terminal de passageiros. Com inauguração prevista para o início de 2027, o W Airport Rooms será voltado especialmente a viajantes que enfrentam longos intervalos entre voos. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, a proposta é oferecer mais conforto e praticidade aos passageiros, que poderão descansar enquanto aguardam suas conexões, sem precisar deixar o terminal.
O empreendimento integra uma série de investimentos na ampliação dos serviços do aeroporto baiano, que inaugurou, em outubro, o Amaní Lounge, sua sala VIP própria, após um aporte de R$ 8 milhões. Com 430 metros quadrados e capacidade para mais de 140 pessoas, o espaço tem projeto assinado pela arquiteta Thaís Abreu, com elementos que remetem à identidade cultural da Bahia.
Expansão cultural
Inaugurado no último sábado (21), no Campo Grande, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Salvador terá uma série de ampliações até 2031. Primeira unidade do Nordeste e quinta do país, o equipamento ocupa o histórico Palácio da Aclamação e, quando totalmente concluído, terá cerca de 10 mil metros quadrados, com dois teatros, cinema, galerias de arte, restaurante, café e espaços de convivência. A próxima etapa está prevista para abril de 2027, com a entrega de uma sala multiuso com capacidade para 90 espectadores.
Novo destino para o Cine Excelsior
Inaugurado em 1935, o histórico Cine Excelsior, na Praça da Sé, em Salvador, será requalificado para abrigar o novo plenário e o gabinete da presidência da Câmara Municipal. Com projeto assinado pelo escritório Sotero Arquitetos, do arquiteto Adriano Mascarenhas, a intervenção recebeu parecer técnico favorável do Iphan e tem previsão de início das obras em 2027. O novo plenário contará com assentos para os 43 vereadores e um mezanino com 120 lugares destinados ao público. As características arquitetônicas em estilo art déco serão preservadas.
Bye Bye Caju
Liniker desembarca em Salvador no dia 18 de dezembro para apresentar, na Arena Fonte Nova, a turnê ‘Bye Bye Caju’, que marca a despedida do álbum vencedor de três prêmios no Grammy Latino 2025 e celebra os dez anos de carreira da artista. O espetáculo reúne uma big band de 25 músicos e dez bailarinos, com repertório que contempla sucessos de diferentes fases de sua trajetória. A turnê estreou em julho, em São Paulo, com ingressos esgotados e público de 48 mil pessoas.
Celebração ao pôr do sol
A Civil e a Jotagê Engenharia receberam clientes e parceiros, na terça-feira (24), para um encontro ao pôr do sol no Barra Vento, em Salvador. A celebração marcou o sucesso de vendas do Verger Barra e integrou as comemorações pelos 65 anos do Grupo Civil. Na ocasião, foi exibido um minidocumentário sobre a concepção do empreendimento, que tem arquitetura e interiores assinados pelo escritório GAM Arquitetura e homenageia o legado do fotógrafo e etnólogo francês Pierre Verger.
Literatura em família
A empresária Marcela Badaró da Cunha Guedes lançou, na quinta-feira (26), o livro infantil Alice e o Sonho de Ter um Cachorro, escrito em parceria com sua filha, Maria Alice, de 9 anos. O encontro aconteceu no Sollar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, com contação de história e sessão de autógrafos. Inspirada em uma experiência real da família, a obra aborda, de forma lúdica, conceitos de educação financeira, empreendedorismo e consumo consciente. A noite também contou com a participação dos primos de Maria Alice, Gio e Zé Freire, que apresentaram aos convidados um quadro de autoria de Gio, filha de Cecília e Rodrigo Freire.
CNN no Carnaval de Salvador
A CNN Brasil estará presente no Carnaval de Salvador em 2027. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, a emissora fechou uma parceria com o Camarote Brown, onde terá um estúdio de vidro durante cinco dias de folia. A cobertura contará com Didi Wagner e o publicitário Nizan Guanaes, que também conduzirá entrevistas com empresários e personalidades ligadas à cultura baiana. Com direção criativa de Nizan e realização de Carlinhos Brown, Zum Brazil e Licia Fábio, o camarote funcionará no Barra Vento, em um dos pontos privilegiados do circuito Barra-Ondina.
Música ao pôr do sol
O DJ e produtor Victor Alc promove, neste sábado (28), uma edição da MOMENTO, sua label de música eletrônica, no Baía Sunset, no Largo dos Aflitos, em Salvador. Conforme antecipado pelo Alô Alô Bahia, o artista dividirá as pick-ups com Marcelo Sangalo Cady, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, que vem dando os primeiros passos na carreira musical. Com vista para a Baía de Todos-os-Santos, a festa acontece das 14h às 22h e contará ainda com apresentações de Ceuta e Processman.