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Baiana de 19 anos assina com agências de modelos e se prepara para a SPFW

Aos 19 anos, Stephanie Seixas trabalhava com reciclagem em um ferro-velho de Cajazeiras

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05:00

O antes e o depois da modelo Stephanie Seixas Crédito: divulgação

Aos 19 anos, a baiana Stephanie Seixas começa a dar os primeiros passos profissionais no mundo da moda. Até recentemente, a jovem trabalhava com reciclagem em um ferro-velho de Cajazeiras, em Salvador, enquanto alimentava o sonho de se tornar modelo. Na última sexta-feira (4), ela assinou contratos com a Prime Model Management e a Canvas Management.

Moradora de Castelo Branco, Stephanie já participava de projetos e eventos escolares ligados à moda e contava com o incentivo do pai para seguir a carreira. A oportunidade profissional surgiu pelas redes sociais, quando seu perfil chamou a atenção da scouter baiana Verenna Marques, responsável pela descoberta de nomes como Gloria Maria, Venuz Lee e Raika Sales.

O primeiro contato aconteceu há menos de dois meses. “Eu a descobri pelas redes sociais. Fizemos uma videochamada e, quando fui a Salvador, aproveitei para conhecê-la e conversar com sua família. A partir daí, organizamos sua vinda para São Paulo”, conta Verenna. Na capital paulista, Stephanie passa a ser representada pela Prime Model Management e pela Canvas Management. A jovem inicia agora um período de preparação e desenvolvimento profissional de olho na próxima edição da São Paulo Fashion Week (SPFW). A Canvas também trabalha no desenvolvimento internacional de modelos baianas como Bárbara Valente, Samile Bermannelli e Raika Sales.

Adriano Mascarenhas Crédito: divulgação

Projeto premiado

Um projeto do escritório baiano Sotero Arquitetos, liderado por Adriano Mascarenhas, conquistou o primeiro lugar no 3º Prêmio PROJETO de Arquitetura, na categoria Infraestrutura e Desenho Urbano. A proposta prevê transformar áreas livres sob os viadutos do BRT de Salvador em espaços de comércio, lazer e esporte para a comunidade. A premiação aconteceu no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Sabrina Furtado e Carolina Tenisi Crédito: Lucas Assis

Caruru festivo

A multimarcas Martha Paiva celebrou 35 anos de atuação em Salvador com um caruru para clientes e parceiros em sua loja na Avenida Paulo VI, na Pituba. Fundada no Espírito Santo, a marca chegou à capital baiana em 1991 e atualmente reúne grifes nacionais como Coven e Cris Barros. O negócio chega aos 35 anos sob o comando de três gerações da família, com Martha Paiva como fundadora, Sabrina responsável pela consolidação da operação baiana e Carolina Tenisi trazendo um novo olhar para a comunicação e imagem da marca.

Palestra na Babson

Nascido no Pelourinho, em Salvador, o publicitário e empresário Nizan Guanaes será palestrante nesta quarta-feira (9) no Babson College, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Aos 68 anos, o baiano falará aos estudantes sobre o uso da criatividade na construção de empresas e marcas ligadas à personalidade de seus fundadores. Referência no ensino de empreendedorismo, a Babson reúne alunos de mais de 90 países e lidera há 29 edições o ranking de empreendedorismo na graduação do U.S. News & World Report.

Festival de coquetelaria

Salvador recebe, de 10 a 16 de novembro, a primeira edição do Salvador Cocktail Festival. Criado pelo Purgatório, o evento reunirá bares e bartenders do Brasil e do exterior, além de congresso e masterclasses. Nos dias 14 e 15, a Rua Chile e o entorno do Palacete Tira-Chapéu terão uma festa gratuita com mais de 40 bares da América Latina, África e Europa, além do Brasil. Purgatório, Café e Cana, Cravinho, Fasano, Fera Palace, Amado e outros endereços da cidade também integram o circuito.

MOV estreia em Salvador

Salvador recebe, no dia 20 de setembro, a primeira edição do MOV – Living in Movement, no Complexo Mali. O evento reúne esporte, bem-estar, gastronomia e música, com aulas de yoga, corrida e Circuito MOV, além de experiências de recovery e brunch assinado pelo Mana. Carol Emmerick e Larissa Fagundes comandam a programação musical. Após a estreia na capital baiana, o projeto prevê edições em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Dica da semana

A marca baiana Ateliê 2, comandada pela designer e empresária Suzette Imbiriba, amplia sua atuação no segmento de presentes corporativos. Com sede no Rio Vermelho, em Salvador, a empresa desenvolve projetos personalizados para ações de relacionamento com clientes, colaboradores e parceiros. O portfólio inclui kits, acessórios para escritório, itens de mesa posta, organizadores e nécessaires, que podem ser adaptados à identidade visual e aos objetivos de cada empresa.

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