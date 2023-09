Bar em Salvador é indicado a prêmio nacional pela carta de bebidas

Jonatan Albuquerque, Edson Alves e Pedro Magalhães, sócios à frente do Purgatório. Crédito: Divulgação

O Purgatório Bar, inaugurado em outubro de 2022, em Salvador, acaba de ser indicado, pela revista Prazeres da Mesa, ao prêmio Melhores da Taça, na categoria ‘Melhores Cartas de bebidas’ do Brasil.



“Esta é uma celebração de toda a nossa paixão, criatividade e dedicação à arte da mixoloxia”, nos disse Jonatan Alburquerque, que comanda o espaço ao lado dos sócios Pedro Magalhães e Edno Alves. Localizado na Pituba, o Purgatório conta com 65 opções de drinques. O resultado será anunciado na próxima terça-feira.

Jantar do Ano

Maior portal social e empresarial do estado, o Alô Alô Bahia está preparando algo inovador e inspiracional. O Jantar do Ano vai reunir marcas e personalidades em 28 de setembro, numa noite especial, com direito a palestra de Regina Casé. A artista virá a Salvador apenas para participar do evento, que será realizado em um dos endereços mais emblemáticos da cidade: o Cerimonial da Conceição da Praia, ao lado da Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia. O espaço alia a arquitetura contemporânea às paredes originais do seu interior, já que está anexo à igreja, uma das mais belas da Bahia, incrustada na montanha que liga a Cidade Alta à Baixa.

Sofisticação

Filha de Francis Ford Copolla, a cineasta Sofia Copolla está lançando seu primeiro livro. Batizado de “Sofia Coppola Archive: 1999-2023", possui 500 páginas com fotografias, lembranças pessoais, rascunhos de roteiros e um pouco de tudo o que viveu em quase duas décadas de carreira. Tem também bastidores de filmes que viraram cult, como “As Virgens Suicidas”, “Encontros e Desencontros” e “Maria Antonieta". A publicação começou a ser desenvolvida na pandemia, enquanto ela fazia quarentena no hotel do pai em Belize, na América Central.

Uma experiência que misturou design, moda e autocuidado marcou o evento que aconteceu quinta-feira, na mostra de decoração Casas Conceito, no Centro Histórico. O encontro aconteceu no ambiente "O Beijo da Borboleta", assinado pela designer de interiores Nathália Velame e contou com desfile de moda das marcas La Sirène, Mhar e Dascá, sob curadoria da nutricionista e influenciadora digital Vanessa Magalhães, que recebeu os convidados ao lado da anfitriã.

Onde ir

A Tessatour, juntamente com o Turismo do Qatar e a Qatar Airways, promoveu um evento no Hotel Fasano Salvador, na noite da última quinta-feira, voltado para clientes da companhia aérea. “Mostramos o Qatar, um lindo país que atrai um número cada vez maior de visitantes no Oriente Médio. Quem vai, volta encantado com as belezas e as características do destino”, destacou Flavia Avena, diretora da agência. O encontro reuniu empresários de peso, como Cristiana e Luciano Mathias, Suely e Elisio Moitinho, Ana Lúcia e Paulo Evangelista, entre outros.

Protagonismo feminino