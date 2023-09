Carlinhos Brown cantará em evento do Alô Alô Bahia

Um dos principais nomes da cena musical no mundo, Carlinhos Brown cantará no ‘Jantar do Ano’, evento promovido pelo portal Alô Alô Bahia. O encontro vai reunir marcas e personalidades no dia 28 de setembro. A noite especial contará ainda com uma palestra de Regina Casé, que irá abordar a importância da diversidade para os cerca de 300 convidados do evento.



“Me honra muito participar de uma discussão de extrema importância pois é a diversidade que dá luz ao coletivo. A diversidade deixa claro o poder que a miscigenação exerce para uma discussão de melhores caminhamos sociais no mundo”, ressaltou Carlinhos Brown.

O artista baiano fará um pocket-show com grandes sucessos que marcam a sua carreira profissional. Na ocasião, Brown também fará o lançamento do seu camarote no Carnaval de Salvador 2024, que será o primeiro espaço comandado por ele no Circuito Barra-Ondina.

Primeiro músico brasileiro a fazer parte da Academia do Oscar e a receber os títulos de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura e Embaixador da Justiça Restaurativa da Bahia, Carlinhos é cantor, compositor, arranjador, multi-instrumentista e artista visual.

O ‘Jantar do Ano’ será realizado no Cerimonial Conceição da Praia, localizado ao lado da Basílica Nossa Senhora Conceição da Praia. O evento contará com grandes marcas, instituições e empresas que possuem o compromisso de participar de debates de relevância e que buscam fazer a diferença onde atuam.

Os noivos Lucas e Hannah Mota. Crédito: Fernando Souza/divulgação

Chuva de arroz

Os noivos Hannah e Lucas Mota elegeram o pôr do sol da Baía de Todos-os-Santos como cenário para seu casamento, celebrado na última sexta-feira, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. A administradora de empresas e o engenheiro civil oficializaram a união diante dos pais, Ana Caline Nóbrega e Evertom Ermida, e André e Adriana Mota, e de cerca de 230 convidados, que após a troca de alianças, celebraram a felicidade do casal durante a festa realizada no local. Agora, Hannah e Lucas seguem para lua de mel pela Itália, viajando por destinos como Puglia, Costa Amalfitana, Capri e Roma.

Temporada baiana

O governador da Paraíba, João Azevedo, curtiu o último feriadão da Independência do Brasil em Salvador ao lado da primeira-dama do estado, Ana Maria Sales Lins. Eles ficaram no Gran Hotel Stella Maris e visitaram pontos turísticos da cidade, como Farol da Barra e Pelourinho. João, que está em seu segundo mandato no Governo da Paraíba, foi eleito em 2018 e reeleito em 2022 no primeiro turno.

Giro empresarial

O publicitário e empreendedor paulista Dalton Pastore, que há seis anos está no comando da presidência da ESPM - maior escola de propaganda e marketing do país - , estará em solo baiano para praticar do lançamento do programa ‘ESPM em Rede C-Level’, inédito para a alta liderança do empresariado local. O evento será realizado hoje, no Fera Palace Hote, e contará com a presença do diretor-presidente da Rede Bahia, Rogério Bruxelas, além de mais de 50 executivos do estado.

Inauguração

A Ciao, loja de moda masculina com design italiano, inaugura sua primeira unidade em Salvador, nesta quarta-feira. A marca, que é batizada com o nome da famosa saudação italiana, expande sua atuação e chega ao público baiano com um conceito de peças que vão do social ao casual, passando pelas camisas 100% linho e jeans. Os sócios da marca, os empresários recifenses Simon, Bartho e Bernardo Carrazzone e Heliantho Guerra, receberão convidados logo mais, em coquetel na própria loja, no Salvador Shopping.

Lançamento

Na próxima quarta-feira, a Praça Central do Shopping Barra servirá de palco para o lançamento do Barra Fashion. Na programação, um talk com Mari Saad, que soma quase 4 milhões de seguidores apenas no Instagram; A conversa com a criadora de conteúdo digital e empresária no segmento de beleza será mediado pela jornalista e, também empresária, Daniela Falcão. O evento, exclusivo para convidados, acontecerá no final da tarde e contará ainda com o pocket show “Uma noite para João”, que trará Alexandre Leão e Joatan Nascimento fazendo uma homenagem a João Gilberto.

Reabertura