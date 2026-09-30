ALÔ ALÔ

Cerimonial para eventos corporativos será inaugurado no Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra

A capacidade é para até 600 pessoas e o funcionamento será até as 21h

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05:00

Espaço Oceania será inaugurado em frente ao Farol da Barra Crédito: divulgação

Salvador ganhará um novo espaço para eventos corporativos, institucionais, culturais e expositivos. O Espaço Oceania será inaugurado nesta quinta-feira (1º), no Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra, com capacidade para até 600 pessoas e funcionamento até as 21h.

O local será voltado a encontros empresariais, exposições, lançamentos de produtos, palestras e convenções, sem realização de shows, festas abertas ao público ou eventos com venda de ingressos. A operação tem entre os sócios Mari Braga, Romualdo Lopes, Daniel Braga e Matheus Viana, responsáveis pelo Camarote Viva Bahia. A gastronomia terá o Silva Cozinha como bufê principal.

Meca Beach Club Crédito: divulgação

Pé na areia

Salvador ganhará um novo beach club na Praia do Corsário. O Meca Beach Club será instalado na Avenida Octávio Mangabeira, entre Patamares e Boca do Rio, ao lado do Pirambeira Beach. A casa reunirá gastronomia, drinks, vinhos e serviço de praia, com atendimento também na faixa de areia. Com assinatura da Corona, o Meca terá música eletrônica como parte da programação, com DJs residentes. O nome faz referência ao peixe-espada, conhecido na Bahia como “picanha do mar”. A inauguração está prevista para novembro.

Bar de ostras

O Blue Praia, no Rio Vermelho, estreia neste sábado (3) o Bar de Ostras, projeto gastronômico que funcionará todos os sábados, das 11h às 17h. Com Rodrigo Bottino como chef curador e anfitrião, a programação terá cardápio renovado a cada edição, com ostras, mariscos, pescados premium, cortes especiais e opções de dry aged, além de vinhos e drinks. A programação também terá música: na estreia, o DJ residente Riffs recebe Nate Monaco, que fará uma apresentação especial com discos de vinil.

Samba-enredo

Daniela Mercury, Maria Bethânia, Alcione e Leci Brandão se reuniram em estúdio para a gravação oficial do samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira para o Carnaval 2027. As artistas cantaram “Oyá Por Nós” ao lado do intérprete Dowglas Diniz. A faixa fará parte do álbum Rio Carnaval, que reunirá os sambas das escolas que desfilarão na Marquês de Sapucaí. Composto por Lequinho, Júnior Fionda, Gabriel Machado, Guilherme Sá, Rodrigo Bandolim e Orlando Ambrósio, o samba embala o enredo dedicado a Oyá, também conhecida como Iansã, orixá associado aos ventos, às tempestades e às transformações.

Exposição Atlântico Sertão está no Museu de Arte da Bahia Crédito: Estúdio Valente

Em cartaz

Uma performance realizada no Corredor da Vitória marcou, nesta segunda-feira (28), a abertura da exposição Atlântico Sertão no Museu de Arte da Bahia (MAB). A ação “Boiada de Ouro”, do artista carioca Ronald Duarte, reuniu cerca de 40 participantes e teve início no Teatro Vila Velha, seguindo até o museu. Realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a mostra reúne mais de 80 artistas, principalmente das regiões Norte e Nordeste, e aborda o sertão brasileiro por meio da arte contemporânea, com temas como memória, ancestralidade, território e circulação de saberes.

André Duvivier e Chica Capeto Crédito: divulgação

Casamento no Rio

Juntos há quase cinco anos, Chica Capeto e André Duvivier oficializaram a união civil neste sábado (25), em uma festa para 80 convidados na casa dos pais do noivo, no Rio de Janeiro. O almoço, que inicialmente seria uma celebração mais íntima, ganhou clima de festa julina, com direito a barraquinhas, tecidos temáticos e arranjos de flores feitos pela mãe da noiva. A cerimônia contou com uma apresentação especial de Fran Gil, neto de Gilberto Gil, e Clara Buarque, filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque. Os dois cantaram juntos “Namora Comigo”, de Paulinho Moska.

Torneio de tênis

O Clube Bahiano de Tênis recebeu, neste fim de semana, a quinta edição do ACE Open QPC 2026, com disputas de tênis e beach tennis. Nesta edição, a QPC passou a assinar o naming right do torneio, que reuniu atletas, empresários, executivos e convidados. Entre os destaques esteve o ex-tenista Bruno Soares, campeão de Grand Slam, que participou de um bate-papo sobre carreira e alta performance. O jornalista Fernando Nardini, da CazéTV, comandou a programação e a cerimônia de premiação. O evento também contou com programação musical, gastronomia e uma ação social em parceria com o Instituto Viver Cassange. Por meio do Projeto Primeiro Set, foram destinados materiais esportivos e uniformes para crianças e adolescentes atendidos pela iniciativa, que associa esporte, educação e qualificação profissional.