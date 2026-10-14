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Do Rio Vermelho ao Centro Histórico: Salvador ganhará 4 novos hotéis

Empreendimentos são de alto padrão

Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 05:00

Salvador ganhará quatro novos hotéis de alto padrão, três deles no Centro Histórico e um no Rio Vermelho. Entre os projetos está o Hotel Allard, que ocupará o Palácio Rio Branco, na Praça Tomé de Sousa, com investimento estimado em R$ 250 milhões. O empreendimento é desenvolvido pela Mata Holding, do empresário francês Alexandre Allard, responsável pela Cidade Matarazzo, em São Paulo.

Também no Centro, o grupo Brasília Empreendimentos, responsável pelo B Hotel, adquiriu o antigo prédio da Embasa, na Avenida Sete de Setembro, onde prepara sua estreia na hotelaria baiana. Já na região da Rua Chile, o Villa Andrea, da empresária Andrea Velame, terá 22 suítes e será inaugurado em novembro.

Veja como serão os novos hotéis de Salvador 1 de 4

No Rio Vermelho, um novo hotel será instalado na Rua Borges dos Reis, próximo aos restaurantes Pasta em Casa e Manga. Ainda sem nome divulgado, o empreendimento terá cerca de 80 suítes, rooftop e espaço para eventos, com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2027. O projeto terá participação do arquiteto Gabriel Magalhães e da designer de interiores Nathalia Velame.

Zeca Baleiro Crédito: Glauker Bernardes

Zeca Baleiro em Salvador

Zeca Baleiro volta a Salvador para quatro apresentações do show “Piano & Voz”, entre 29 de outubro e 1º de novembro, na CAIXA Cultural Salvador. Em formato intimista, o cantor será acompanhado por Adriano Magoo e apresentará sucessos como “Telegrama”, “Bandeira” e “Babylon”, além de releituras de Belchior, Gilberto Gil e Sérgio Sampaio e músicas do álbum Piano, lançado em 2025. Os shows acontecem de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e começam a ser vendidos em 27 de outubro, ao meio-dia, pela Sympla.

Lançamento

A GWM Morena apresentou o novo Haval H7 durante o Grand Polo – Haval H7 Experience, realizado no último sábado (10), no Polomar, em Praia do Forte. O encontro reuniu convidados para conhecer o novo modelo da montadora em uma programação que teve como destaque uma partida de polo. O evento contou ainda com almoço, degustação de vinhos e apresentações musicais, além do apoio de Stella Artois, Ricardo Almeida, Mignon Buffet, IV Festival Art & Vinho e Polomar Praia do Forte.

Ensaios de verão

A Timbalada já tem datas marcadas para os tradicionais ensaios de verão no Candyall Guetho Square, no Candeal. A temporada começa em 15 de novembro e terá seis encontros até fevereiro de 2027. Além da estreia, a banda se apresenta nos dias 6 e 20 de dezembro, 3 e 17 de janeiro e 14 de fevereiro. Criada por Carlinhos Brown, a Timbalada tem mais de 30 anos de trajetória e faz dos ensaios um dos encontros mais tradicionais do verão de Salvador.

Temporada circense

O Circo Portugal Internacional voltou a Salvador após 15 anos e iniciou a nova temporada com sessões esgotadas no primeiro fim de semana. Instalado na Avenida Paralela, próximo à Estação Tamburugy, o circo apresenta números de mágica, acrobacias aéreas, malabarismo e o tradicional Globo da Morte, com seis motocicletas, além de atrações como os Transformers. A temporada segue com sessões de segunda a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do Circo Portugal e na bilheteria.

Festa no fim de semana

O produtor cultural José Mauricio Machline, criador do Prêmio da Música Brasileira, escolheu Salvador para comemorar seus 70 anos. A celebração acontece neste fim de semana e reunirá amigos de diferentes partes do país em uma programação que se estende de sexta-feira a domingo. As comemorações começam na sexta, com uma festa no Tira-Chapéu, no Centro Histórico.

Café baiano em destaque

Piatã, na Chapada Diamantina, é o único município do Nordeste entre os 150 classificados para a fase nacional do Cup of Excellence Brazil 2026, uma das principais competições de cafés especiais do país. A cidade baiana garantiu 13 lotes na disputa, sendo oito de produtores ligados à Coopiatã. Os cafés serão avaliados entre 19 e 23 de outubro, e os 40 melhores avançam para a fase internacional. Piatã tem tradição na competição: em 2022, seis cooperados da Coopiatã ficaram entre os dez primeiros colocados, incluindo o primeiro e o segundo lugares.

Nova sala VIP