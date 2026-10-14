Do Rio Vermelho ao Centro Histórico: Salvador ganhará 4 novos hotéis

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Alô Alô Bahia
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 05:00
Salvador ganhará quatro novos hotéis de alto padrão, três deles no Centro Histórico e um no Rio Vermelho. Entre os projetos está o Hotel Allard, que ocupará o Palácio Rio Branco, na Praça Tomé de Sousa, com investimento estimado em R$ 250 milhões. O empreendimento é desenvolvido pela Mata Holding, do empresário francês Alexandre Allard, responsável pela Cidade Matarazzo, em São Paulo.
Também no Centro, o grupo Brasília Empreendimentos, responsável pelo B Hotel, adquiriu o antigo prédio da Embasa, na Avenida Sete de Setembro, onde prepara sua estreia na hotelaria baiana. Já na região da Rua Chile, o Villa Andrea, da empresária Andrea Velame, terá 22 suítes e será inaugurado em novembro.
Veja como serão os novos hotéis de Salvador
No Rio Vermelho, um novo hotel será instalado na Rua Borges dos Reis, próximo aos restaurantes Pasta em Casa e Manga. Ainda sem nome divulgado, o empreendimento terá cerca de 80 suítes, rooftop e espaço para eventos, com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2027. O projeto terá participação do arquiteto Gabriel Magalhães e da designer de interiores Nathalia Velame.
Zeca Baleiro em Salvador
Zeca Baleiro volta a Salvador para quatro apresentações do show “Piano & Voz”, entre 29 de outubro e 1º de novembro, na CAIXA Cultural Salvador. Em formato intimista, o cantor será acompanhado por Adriano Magoo e apresentará sucessos como “Telegrama”, “Bandeira” e “Babylon”, além de releituras de Belchior, Gilberto Gil e Sérgio Sampaio e músicas do álbum Piano, lançado em 2025. Os shows acontecem de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e começam a ser vendidos em 27 de outubro, ao meio-dia, pela Sympla.
Lançamento
A GWM Morena apresentou o novo Haval H7 durante o Grand Polo – Haval H7 Experience, realizado no último sábado (10), no Polomar, em Praia do Forte. O encontro reuniu convidados para conhecer o novo modelo da montadora em uma programação que teve como destaque uma partida de polo. O evento contou ainda com almoço, degustação de vinhos e apresentações musicais, além do apoio de Stella Artois, Ricardo Almeida, Mignon Buffet, IV Festival Art & Vinho e Polomar Praia do Forte.
Ensaios de verão
A Timbalada já tem datas marcadas para os tradicionais ensaios de verão no Candyall Guetho Square, no Candeal. A temporada começa em 15 de novembro e terá seis encontros até fevereiro de 2027. Além da estreia, a banda se apresenta nos dias 6 e 20 de dezembro, 3 e 17 de janeiro e 14 de fevereiro. Criada por Carlinhos Brown, a Timbalada tem mais de 30 anos de trajetória e faz dos ensaios um dos encontros mais tradicionais do verão de Salvador.
Temporada circense
O Circo Portugal Internacional voltou a Salvador após 15 anos e iniciou a nova temporada com sessões esgotadas no primeiro fim de semana. Instalado na Avenida Paralela, próximo à Estação Tamburugy, o circo apresenta números de mágica, acrobacias aéreas, malabarismo e o tradicional Globo da Morte, com seis motocicletas, além de atrações como os Transformers. A temporada segue com sessões de segunda a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do Circo Portugal e na bilheteria.
Festa no fim de semana
O produtor cultural José Mauricio Machline, criador do Prêmio da Música Brasileira, escolheu Salvador para comemorar seus 70 anos. A celebração acontece neste fim de semana e reunirá amigos de diferentes partes do país em uma programação que se estende de sexta-feira a domingo. As comemorações começam na sexta, com uma festa no Tira-Chapéu, no Centro Histórico.
Café baiano em destaque
Piatã, na Chapada Diamantina, é o único município do Nordeste entre os 150 classificados para a fase nacional do Cup of Excellence Brazil 2026, uma das principais competições de cafés especiais do país. A cidade baiana garantiu 13 lotes na disputa, sendo oito de produtores ligados à Coopiatã. Os cafés serão avaliados entre 19 e 23 de outubro, e os 40 melhores avançam para a fase internacional. Piatã tem tradição na competição: em 2022, seis cooperados da Coopiatã ficaram entre os dez primeiros colocados, incluindo o primeiro e o segundo lugares.
Nova sala VIP
O Aeroporto de Salvador inaugurou nesta terça-feira (13) uma nova sala VIP para passageiros. Batizado de AMANÍ Lounge, o espaço é administrado pela VINCI Airports e tem projeto assinado pela arquiteta Thaís Abreu, com ambientes inspirados em uma sala de estar e referências à cultura e à identidade de Salvador.O lounge tem parceria com o Dragon Pass e também oferece acesso avulso por meio de Day Use. A inauguração contou com a presença de representantes da VINCI Airports, entre eles Thierry Ligonnière, diretor da Área Portugal e Brasil, e Álvaro Leite, diretor Comercial Global da companhia.