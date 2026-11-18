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É hoje! Alô Alô Bahia promove evento de fim de ano com Nizan Guanaes e Zeca Veloso

Evento acontece nesta quarta (18/11) em dois espaços do TCA: o Foyer da Sala Principal e o Jardim Suspenso

Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 05:00

Nizan Guanaes e Zeca Veloso Crédito: divulgação

O Alô Alô Bahia realiza, nesta quarta-feira (18), mais uma edição do seu tradicional jantar de fim de ano, no Teatro Castro Alves, em Salvador. Exclusivo para convidados, o evento terá a participação de mais de 40 marcas e empresas, reunindo representantes de diferentes setores em uma noite que combina negócios, gastronomia e música.

A celebração, que antecipa a temporada de verão, ocupará dois espaços emblemáticos do TCA: o Foyer da Sala Principal e o Jardim Suspenso. A programação será aberta pelo publicitário baiano Nizan Guanaes, que falará sobre Marketing do Fundador. Outro destaque será a apresentação especial do cantor e compositor Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso. O artista ganhou projeção nacional com a canção “Todo Homem”, apresentada no espetáculo Ofertório, ao lado do pai e dos irmãos Moreno e Tom Veloso.

Sócios do Grupo QPC: Hassan Luedy , Bruno Ramalho e Marcelo Castro Lima Crédito: divulgação

QPC apresenta

O Grupo QPC é a empresa baiana que apresenta o jantar de fim de ano do Alô Alô Bahia. A marca é parceira com a principal cota de patrocínio do evento, com presença de destaque nas ativações e nos espaços da noite. O encontro reunirá empresários, lideranças e convidados em uma noite dedicada ao relacionamento e à celebração. O grupo desenvolve projetos focados em experiência e tem como propósito fazer diferente, valorizando ainda mais o mercado imobiliário baiano. Com mais de 1 milhão de metros quadrados em seu portfólio, atua em duas frentes complementares: o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários e a execução de projetos de engenharia em diferentes segmentos, como data centers, instalações industriais, centros de distribuição, varejo e infraestrutura.

Assinatura

O Jantar do Ano do Alô Alô Bahia é apresentado pela QPC Incorporadora e tem patrocínio de Costa do Sauípe, Land School / Gurilândia, Eletromídia, Grupo Prima, Nanö Beach Hotel, Rede Bahia, Moura Dubeux, Guanabara, Salvador Shopping, Camarote Villa, Faculdade de Medicina Zarns, MS Home, Shopping Paralela, Laboratório Sabin, Todeschini Salvador, Avatim, Grupo Lemos Passos, Grupo Luiz Mendonça / Bravo Caminhões e Ônibus / Aura Brasil, Claro e Fundação Baía Viva.

O evento conta com apoio institucional do Governo do Estado e da Prefeitura de Salvador, além de apoio do Teatro Castro Alves, TD Produções, Pitta Segurança, Uranus 2, Mignon Buffet, Hiperideal, Del Maipo, Sonja Lopes e Nubia Caloula Eventos, Suporte Eventos, Cenograph, Almir Junior e Marcelo Gomes, Happy Tour e S. Pellegrino / Acqua Panna.

Shakira Crédito: divulgação

Shakira em Salvador

A cantora colombiana Shakira fará um show em Salvador no dia 6 de janeiro de 2027, na Arena Fonte Nova. A apresentação foi confirmada pelo prefeito Bruno Reis, que destacou o impacto do evento para o turismo e a economia da capital baiana. Segundo o gestor, o espetáculo será realizado pela iniciativa privada, sem utilização de recursos públicos, mas contará com apoio institucional da Prefeitura.

Ritmo de carnaval

O DJ e produtor sueco Alesso está confirmado no Camarote Salvador 2027, onde se apresentará no dia 8 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval, ao lado de Saulo Fernandes e Carlinhos Brown. O artista retorna ao evento após nove anos, marcando sua quarta participação, depois de apresentações em 2013, 2015 e 2018. Considerado um dos principais nomes da música eletrônica mundial, Alesso acumula mais de 5,5 bilhões de reproduções nas plataformas digitais.

Festão em Salvador

O relações-públicas Juan Moraes comemorou seu aniversário com três dias de festas em Salvador, entre 12 e 14 de novembro, reunindo mais de 700 convidados brasileiros e estrangeiros. A programação passou pelo Pelourinho, Cerimonial Loreto e Candyall Guetho Square, com presenças de Virginia Fonseca, Baco Exu do Blues, Carlinhos Brown, Alex Allard, Joaquim e Benício Huck, João Silva, Mari Gonzalez e Pipo Marques. Um dos destaques foi a apresentação de Carlinhos Brown ao lado da Timbalada.

Homenagem na Câmara

O empresário e ativista social Paulo Bittencourt foi homenageado com a Medalha Thomé de Souza, mais alta honraria da Câmara Municipal de Salvador, em sessão solene realizada no Plenário Cosme de Farias. Proposta pelo vereador Hélio Ferreira (PCdoB) e entregue por Randerson Leal (Podemos), a homenagem reconhece seus mais de 25 anos de atuação no setor de saúde. Com passagem pelas Obras Sociais Irmã Dulce, Bittencourt é fundador do Instituto de Gestão e Humanização (IGH), da Rede Grand e do Plano Brasil Saúde, iniciativas voltadas à gestão hospitalar e à ampliação do acesso à assistência médica.

Gravação de DVD