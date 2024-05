É hoje! Confira como será a abertura do principal fórum sobre ESG já realizado em Salvador

ALÔ ALÔ

Publicado em 22 de maio de 2024 às 05:00

O prefeito Bruno Reis participa Crédito: Valter Pontes

Palestras de nomes como Daniela Mercury, Preto Zezé, Bruno Reis e Helder Barbalho marcam a programação de abertura do III ESG Fórum Salvador, que será realizada nesta quarta-feira (22), no Porto de Salvador, no bairro do Comércio. O fórum chega a sua terceira edição como o principal evento que discute governança ambiental, social e corporativa no Nordeste.

O credenciamento do fórum estará liberado desde às 17h. Exclusivo para convidados, a abertura oficial será às 18h. A primeira palestra da noite será sobre os avanços ESG na capital baiana, ministrada por Bruno Reis, prefeito da cidade, que participa desde a primeira edição do Fórum ESG Salvador, em 2022.

Às 18h30, o cofundador da Central Única das Favelas (CUFA) e presidente da organização no Rio de Janeiro, Preto Zezé, subirá ao palco e fará uma palestra sobre a potência das favelas para uma plateia formada por representantes dos setores empresarial e financeiro, além da sociedade de forma geral. Empreendedor, produtor artístico e musical, além de escritor, o ativista brasileiro é uma voz importante no debate sobre o racismo no Brasil.

O governador do Pará - estado anfitrião da COP 30 no Brasil -, Helder Barbalho, também está na programação de abertura do evento. Considerado uma das principais lideranças atuais no Brasil quando o assunto é sustentabilidade, o gestor público vai ministrar palestra, às 19h, sobre bioeconomia, o promissor mercado de carbono e o momento atual do país diante do desafio global, além de destacar os maiores obstáculos para a preservação da Amazônia. Barbalho também é presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL).

Preto Zezé, Daniela Mercury e Helder Barbalho marcam a programação de abertura Crédito: divulgação

Uma das principais cantoras do país, Daniela Mercury fará a última palestra do dia. Às 19h30, a baiana, que sempre associou sua imagem como artista à de ativista pelos direitos humanos, vai usar sua voz para falar como a indústria cultural pode influenciar a proteção do clima. “Vai ser muito interessante participar deste fórum em Salvador. Faz 40 anos que luto por direitos humanos em todo o Brasil e será importante falar sobre isso na minha cidade”, declarou ela.

A programação do III ESG Fórum Salvador seguirá na quinta-feira (23) com mais de 30 palestrantes e painelistas. A programação deste dia será aberta para o público, com inscrições gratuitas no link https://oferta.correio24horas.com.br/iii-esg-forum-salvador.