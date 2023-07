Economista Gesner Oliveira fará palestra no lançamento do Invista Salvador

Gesner Oliveira. Crédito: divulgação

O economista Gesner Oliveira fará uma palestra no lançamento do programa Invista Salvador, na próxima terça-feira (1º/8). Professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura & Soluções Ambientais, Gesner é sócio da GO Associados, Phd em Economia pela Universidade da Califórnia e foi presidente da Sabesp, empresa de saneamento básico de São Paulo.



“Pretendo discutir o contexto macroeconômico mundial e nacional no qual ocorre esta importante iniciativa da prefeitura de Salvador. Embora os desafios macro sejam enormes, houve uma melhora do ambiente econômico com desaceleração da inflação e perspectiva de melhora na classificação de risco país. Neste século XXI, o Brasil e o Nordeste apresentam vantagens comparativas sem precedentes na história do país. Isso abre oportunidades de investimento para o setor privado na infraestrutura e na economia verde. O setor público tem papel importante ao cumprir um papel de facilitador de investimentos”, garante Oliveira.

O evento de apresentação do Invista Salvador contará com o apoio do Alô Alô Bahia e será realizado no Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio, com a presença do prefeito Bruno Reis, além de convidados. No lançamento, serão apresentados os detalhes do programa, que visa apresentar as possibilidades de investimento que existem em Salvador para empreendedores de todo o planeta.

A argentina Pan American Energy (PAE) é mais uma empresa internacional a apostar no potencial baiano para a produção de energia eólica. A companhia, que já atua em cinco países da América Latina - Argentina, Bolívia, México, Paraguai e Uruguai -, chega ao Brasil pela Bahia, onde investirá R$ 3 bilhões na construção de parques eólicos. As estruturas ocuparão áreas em seis municípios baianos: Novo Horizonte, Boninal, Brotas de Macaúbas, Ibitiara, Oliveira dos Brejinhos e Piatã. Além dos parques em si, os investimentos da PAE serão aplicados na infraestrutura dos entornos, como construção de estradas, melhoria das vias existentes e contrapartidas socioambientais e de ESG, como contratação e capacitação técnica de mão de obra local.

A empresária Victoria Cintra acaba de inaugurar mais um empreendimento gastronômico na capital baiana. Trata-se do Healthy Salad Bar, que funciona no Salvador Shopping. Ela garante que é o primeiro bar de saladas da cidade. “Achamos que Salvador merecia também uma opção com saladas frescas, em um espaço moderno e com opções saborosas”, afirmou Cintra. A jovem já comanda o Healthy, também no Salvador Shopping.

Fernanda montenegro e Nizan guanaes. Crédito: divulgação

A noite da última sexta-feira foi especial para Nizan Guanaes. O estrategista de comunicação recebeu da imortal Fernanda Montenegro a Medalha Machado de Assis durante o aniversário da Academia Brasileira de Letras. O evento foi realizado no Salão Nobre de sua sede, o Petit Trianon, no Rio de Janeiro. “Quem faz pela Academia não dá, devolve. Eu, tal e qual vocês, tiro meu sustento da língua portuguesa. Só que vocês fazem do simples o profundo”, disse Guanaes, durante a cerimônia. Em seguida, ele e a esposa Donata Meirelles participaram de jantar no apartamento de Paula Marinho e Miguel Pinto Guimarães, sob o talento da Paderneiras Gastronomia.

Baiana é a primeira mulher a assumir a diretoria de Marketing do Bradesco

A soteropolitana Nathalia Garcia acaba de se tornar a primeira mulher a ser nomeada Diretora de Marketing do Bradesco. “É uma honra, além de muito gratificante. Fiquei muito feliz e tenho consciência da grande responsabilidade que é exercer esse papel”, revelou durante entrevista ao Alô Alô Bahia.

Nathalia Garcia. Crédito: divulgação

Formada em Administração pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), com MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em Marketing Digital pela ESPM, a baiana reconhece a conquista alcançada com simplicidade: "É um marco importante e cheio de simbologia. Ser exemplo para outras mulheres me impulsiona a continuar e querer cada vez mais fazer um trabalho de excelência".

