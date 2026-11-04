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Faculdade Lumino anuncia expansão com nova sede de 4 mil m² em shopping de Salvador

Nova unidade será inaugurada no Shopping da Bahia

Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 05:00

Lumino New Business School Crédito: divulgação

A Lumino New Business School acaba de anunciar a expansão de suas atividades em Salvador com a instalação de uma nova sede no Shopping da Bahia. Criada no Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico da capital baiana, a instituição passará a ocupar um espaço de aproximadamente 4 mil metros quadrados, com início das atividades previsto para maio de 2027.

“O crescimento da Lumino pediu essa ampliação de espaço. Nosso propósito nunca foi criar mais uma faculdade, mas construir um projeto de educação capaz de conectar conhecimento, mercado, inovação e transformação”, afirma Guilherme Bellintani, diretor-geral da Lumino New Business School, em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Um dos principais diferenciais do projeto será a destinação de aproximadamente 2 mil metros quadrados, metade da área total, para a instalação de empresas, startups e projetos ligados ao empreendedorismo. A iniciativa pretende ampliar o contato dos alunos com o ambiente empresarial e estimular o desenvolvimento de novas ideias e negócios.

Neto Carletto e Isadora Alencar Crédito: reprodução

Casamento no Sul da Bahia

O deputado federal Neto Carletto (Avante) e a empresária Isadora Alencar, filha do senador Otto Alencar, se casaram no último domingo (1º), em Trancoso, no sul da Bahia. A cerimônia foi conduzida por Edgar Abbehussen. Noivos desde abril, quando celebraram a união no Horto Florestal, em Salvador, os dois receberam uma homenagem de Otto nas redes sociais. “A felicidade invadiu o meu coração”, escreveu o senador. Neto é sobrinho do político Ronaldo Carletto.

Evento Naútico

Salvador recebe, de quinta-feira (5) a domingo (8), mais uma edição do Salvador Boat Show, na Bahia Marina, no Comércio. O evento terá mais de 40 embarcações em exposição, novidades do mercado náutico, test-drives e experiências de navegação na Baía de Todos-os-Santos, incluindo passeios à vela e em canoas havaianas. Com estrutura totalmente flutuante, a programação conta com apoio da Prefeitura de Salvador e busca fortalecer o setor náutico e a economia do mar na capital baiana. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento.

Daniella Cicarelli, Carlinhos Brown e Pipo Marques e Mari Gonzalez Crédito: Elias Dantas

Torneio de tênis

O Costa do Sauípe Open começou no domingo (1º), no Litoral Norte da Bahia, com partidas de tênis e apresentação de Carlinhos Brown, que interpretou o Hino Nacional e sucessos de seu repertório na cerimônia de abertura. O evento contou com as presenças de Daniella Cicarelli, Dani Suzuki, Pipo Marques e Mari Gonzalez. Nas quadras, destaque para jovens talentos como Leonardo Storck, de 17 anos, semifinalista juvenil de Roland Garros, além de João Eduardo Schiessl, Luis Felipe Miguel e Marcelo Zormann. Realizado pela Aviva, em parceria com o Grupo Try, o torneio segue até domingo (8), reunindo esporte, turismo e entretenimento.

Salvador- Paris

A Air France celebrou os dois anos da rota Salvador-Paris com um evento no Palacete Tirachapéu, na capital baiana, na última quinta-feira (29). A programação contou com um ensaio fotográfico protagonizado pelas influenciadoras Duda Bessa, Guid Monteiro, Loo Nascimento (Neyzona) e Mavi Magalhães, que apresentaram looks inspirados nas conexões culturais entre Bahia e França. Duda Bessa foi escolhida vencedora e ganhou uma viagem a Paris em classe Business, com acompanhante e experiência especial organizada pela Vogue Brasil. Inaugurada em outubro de 2024, a rota reforça a ligação entre Salvador e a capital francesa.

Programação

A Prefeitura de Salvador anuncia nesta quarta-feira (4), às 9h30, a programação do Festival Virada Salvador 2027, durante evento na Casa de Espetáculos Letieres Leite, no Comércio. O prefeito Bruno Reis vai divulgar as atrações e novidades da festa, que acontecerá na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. Considerado um dos maiores réveillons do país, o festival terá cinco dias de programação e mais de 100 horas de música. Na última edição, o evento atraiu mais de 1 milhão de pessoas.

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