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Filho de Caetano, Zeca Veloso vem a Salvador para apresentação especial no evento de fim de ano do Alô Alô Bahia

Evento acontece no dia 18 de novembro

Alô Alô Bahia

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05:00

Zeca Veloso Crédito: Elisa Maciel

O cantor e compositor Zeca Veloso estará em Salvador na próxima semana para uma apresentação especial durante o jantar de fim de ano do Alô Alô Bahia, marcado para o dia 18 de novembro, no Foyer e no Jardim Suspenso do Teatro Castro Alves. Filho de Caetano Veloso, o artista chegará à capital baiana após participar da programação do Grammy Latino, nos Estados Unidos, onde concorre ao prêmio de Melhor Artista Revelação.

Em mensagem enviada especialmente ao Alô Alô Bahia, Zeca falou sobre a expectativa para o encontro e destacou sua relação com Salvador. “Salve, pessoal do Alô Alô Bahia! Aqui é Zeca Veloso. Quero dizer que estou muito feliz em participar desse evento em novembro, nessa cidade tão especial para mim, que é Salvador. Quero deixar um beijão para todos vocês e dizer que estou ansioso para estar junto com vocês! Um beijão!”, declarou.

Zeca ganhou projeção nacional com a canção “Todo Homem”, apresentada no espetáculo Ofertório, ao lado do pai, Caetano Veloso, e dos irmãos Moreno e Tom Veloso. A música alcançou o topo do ranking viral do Spotify, integrou trilhas de produções audiovisuais e contribuiu para ampliar o reconhecimento de seu trabalho como cantor e compositor.

A apresentação será um dos momentos da programação do jantar de fim de ano, encontro promovido pelo Alô Alô Bahia para celebrar o encerramento de 2026. O evento acontecerá em um espaço especial do Teatro Castro Alves, com abertura de Nizan Guanaes e participação de convidados de diferentes setores.

Fauna Ferrari Crédito: Divulgação

Formatura no Palacete

O Palacete Tira-Chapéu, em Salvador, foi cenário da festa de formatura em Medicina de Fauna Ferrari, que recebeu 120 convidados, entre familiares e amigos, na sexta-feira (6). Recém-graduada pela Unime, a nova médica celebrou a conquista em uma noite à luz de velas, com o tema “The Face”, inspirado na dermatologia, área em que pretende se especializar. Entre os próximos planos de Fauna está a abertura de uma clínica em Salvador.

Arte do Subúrbio

O Acervo da Laje apresenta, na CAIXA Cultural Salvador, a exposição gratuita “Narrativas da Beleza”, em cartaz até 17 de janeiro de 2027. Com obras de 15 artistas, a mostra valoriza a memória, a cultura, a natureza e a religiosidade do Subúrbio Ferroviário de Salvador. A curadoria é de José Eduardo Ferreira Santos e Vilma Santos, com curadoria adjunta de Renata da Silva Cardoso. Dividida em quatro núcleos temáticos, a exposição destaca histórias, personagens e manifestações culturais que fazem parte da identidade da região.

Daniela Mercury Crédito: Reprodução

Reconhecimento internacional

A cantora baiana Daniela Mercury recebeu, nesta segunda-feira (9), em Las Vegas, o Prêmio à Excelência Musical do Grammy Latino, em reconhecimento à sua contribuição à música ao longo de mais de quatro décadas de carreira. Aos 60 anos, a artista se tornou a primeira representante da axé music e a 22ª brasileira a receber a honraria. Para a cerimônia, Daniela escolheu um vestido exclusivo de Lino Villaventura. “Esse prêmio vem coroar um trabalho de independência artística que tenho desde o começo da minha vida”, declarou. Na quinta-feira (12), ela também participará como apresentadora da Latin Grammy Premiere.

Balé Folclórico nas telas

A atriz Glória Pires assina o roteiro e a direção do documentário “Direto ao Coração”, que retrata os 38 anos de história do Balé Folclórico da Bahia. Com 80 minutos de duração, o filme reúne depoimentos de Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Margareth Menezes, além dos diretores da companhia, Vavá Botelho e Zebrinha, entre outros nomes. A produção, que acompanha a trajetória do grupo e sua retomada após a pandemia, terá pré-estreia para convidados no dia 24 de novembro, no Cine Glauber Rocha, em Salvador.

Alexandre Aleluia Crédito: Antônio Queirós

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