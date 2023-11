Hotel no Litoral Norte inaugura ala premium após investimento de R$ 15 milhões

Vila Galé Mares. Crédito: divulgação

O Vila Galé Mares acaba de investir R$ 15 milhões na construção de uma ala premium com chalés e apartamentos renovados e na construção de um parque aquático integrado ao clube infantil Nep. As novas alas serão inauguradas hoje à noite durante coquetel com o presidente e fundador da rede Vila Galé, o empresário Jorge Rebelo de Almeida.



O resort está localizado na praia de Guarajuba, a 60 quilômetros de Salvador e a uma dezena de quilômetros da Praia do Forte. Sem considerar a nova ala, hoje o empreendimento possui 432 apartamentos, 95 chalés e 49 suítes, 5 restaurantes, 6 bares, Satsanga Spa, com piscina interior, sauna, piscina de hidromassagem, banho turco e inúmeras salas para massagens e tratamentos estéticos. A Vila Galé é a maior rede de Resorts do Brasil e o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal.

Gatronomia

A Osteria Lotti, segundo restaurante sob a marca Lotti na capital baiana, abre suas portas ao público em geral na próxima sexta-feira, no Salvador Shopping. O novo estabelecimento, que fica na entrada principal do centro de compras, em frente ao Outback, seguirá o conceito básico do Lotti Cucina da Bahia Marina, atendendo a uma demanda de moradores da região, de bairros como Pituba, Caminho das Árvores e Horto Florestal. "Seguimos a mesma linha de projeto arquitetônico, com o desafio de trazer o aconchego da marca para o shopping, inclusive com o mesmo paisagismo. Nossa ideia é transportar nosso cliente para a Itália", destaca Murcio Dias, sócio do restaurante ao lado de Rodrigo Dias e Luís Doria, do Grupo Tokai, e de Marcelo Rangel e Guto Baiardi, do Pereira e Farid.

Augusto e Flávia; Rosário e Cristina; e Wilton. Crédito: Elias Dantas

Giro de fotos

A presidente do Instituto Terra Firme, Flávia Peres Lima, foi agraciada anteontem com o Título de Cidadã Baiana em uma cerimônia especial no plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães, sede da Assembleia Legislativa da Bahia. Logo depois, ao lado de Augusto Lima, a ex-deputada federal e ex-ministra de Estado celebrou o feito com um almoço especial no restaurante Amado, no Comércio. Rosário Magalhães e Cristina Calumby estiveram presentes, assim como Wilton Oliveira, superintendente do Shopping da Bahia.

Alô Alô Folia

O Camarote Brahma acaba de anunciar uma parceria exclusiva para o Carnaval 2024 de Salvador. O hotel Mercure, localizado no Rio Vermelho, será o Hotel Oficial do camarote durante os dias da folia na capital baiana. "A 2GB e o grupo ACCOR já têm uma parceria há alguns anos, a gente já fez algumas coisas desenhando esse projeto, mas concretizamos sim de forma inédita esse ano a assinatura do Mercure Rio Vermelho pelo camarote Brahma Salvador", conta a head de projeto do camarote, Clara Peruna. O espaço contará com diversos serviços exclusivos, como choppeira nos corredores, DJ diariamente à beira da piscina e transfer com escolta até o circuito.

Bahia no Mundo

A fabricante de papel e celulose Suzano vai marcar presença na 28º Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, conhecida como COP28. A agenda internacional acontece de 30 de novembro a 12 de dezembro na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, e reúne líderes mundiais para discutir, entre outros temas, a bandeira da sustentabilidade. A executiva baiana Mariana Lisbôa estará presente na delegação da companhia, que contará ainda com Luis Bueno e Fernando Bertolucci. “É um privilégio mais uma vez representar a Suzano em um evento de escala global, em que se discutem questões de extrema relevância para esta e para as próximas gerações”, nos disse Mariana. Ela é Head Global de Relações Corporativas da empresa.

Certificado