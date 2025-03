ALÔ ALÔ

Isay Weinfeld estreia exposição em Salvador com objetos que misturam arte e humor

Mostra, que já passou por São Paulo, estreia em 24 de abril na Galeria Galatea

Publicado em 19 de março de 2025 às 05:00

Isay Weinfeld estreia exposição na Galatea Crédito: Fernando Guerra

A Galatea Salvador, localizada na Rua Chile, acaba de anunciar a quinta exposição de seu programa, apresentando trabalhos inéditos de Isay Weinfeld. Intitulada Ininteligibilidade, a mostra, que já passou por São Paulo, estreia em 24 de abril e reúne obras criadas a partir da combinação de peças garimpadas pelo artista em feiras de antiguidades e mercados de pulga ao redor do mundo. Com humor e sarcasmo, Weinfeld não apenas lança um olhar crítico sobre contradições da contemporaneidade, mas também as desconstrói, de maneira delicada e perspicaz.

Na ocasião da abertura, com cobertura do Alô Alô Bahia, Weinfeld lançará ainda os livros Isay Weinfeld / Works, editado pela Rizzoli NY, a reunir 50 projetos de sua carreira como arquiteto, e ISAY W, editado pela Oro Publishers, uma compilação das fotos de seu perfil no Instagram, @isayweinfeld. Considerado um dos maiores arquitetos do país, Isay é o responsável por projetos icônicos, inclusive de boa parte dos hotéis Fasano – como o da capital baiana, em frente à Praça Castro Alves.

Chancela internacional

A revista norte-americana Time indicou o projeto Maré do resort Uxua Casa Hotel & Spa, em Trancoso, na Bahia, como um dos Melhores Lugares do Mundo de 2025. O resultado foi divulgado na última quinta (13). O novo complexo de 4 casas fica na praia de Itapororoca. Ainda não inaugurado, ele oferecerá ao visitante uma experiência de viagem mais remota, imersa na Mata Atlântica com direito a visitas de papagaios e macacos, além de vistas do oceano. Foi destacada a Casa Azul como uma das mais interessantes do espaço. Esta casa de fazenda de um século foi transportada, tábua por tábua, para a praia. Além da Azul, as casas Verde, Amarela e Branca estão recebendo toques finais de decoração - todas devem ser disponibilizadas para reservas no final de junho.

Primeiro Tempo

Após a estreia de Gilberto Gil neste sábado, na Arena Fonte Nova, diversos famosos escolheram o mesmo restaurante para jantar em Salvador. Júnior Lima e Monica Benini, Leandro Lima, Mariana Ximenes, Alinne Moraes e Pathy de Jesus foram ao Gero, localizado no Hotel Fasano. O grupo veio à cidade a convite da Rolex, patrocinadora da turnê de Gil.

Orlando, Flora e Gil Crédito: reprodução

Segundo tempo>

O cantor e compositor Orlando Morais, marido de Glória Pires, recebeu convidados no domingo para almoço em torno da estreia da turnê Tempo Rei, de Gilberto Gil. “Tive o prazer de receber amigos queridos para comemorar o show”, disse Orlando em postagem nas redes sociais. O encontro aconteceu na cobertura dele, no Chame-Chame, e reuniu Flora, Gil, e Margareth Menezes, entre outros.>

Novo restaurante>

O chef Ícaro Rosa, conhecido pelo trabalho à frente do restaurante Jiló, e a esposa, a cantora Elen Luz, inauguraram ontem, na orla do Rio Vermelho, o Ayrà Bar. A casa nasce do desejo do casal de criar um espaço despojado e autêntico, que une suas duas grandes paixões: gastronomia e música. O ambiente conta com uma atmosfera underground e clima de pub informal.

Em cartaz>

A exposição Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira passa a ocupar, a partir de 29 de março, o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) como parte da programação do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Com 68 artistas e cerca de 150 obras, a mostra traça um panorama da produção artística negra no Brasil, reunindo desde nomes históricos até expoentes contemporâneos. A curadoria é do pesquisador Deri Andrade, do Projeto Afro.

Taíse Santos e Leandro Fiuza Crédito: João Luiz

Casamento no Mercado Modelo>

Taíse Santos e Leandro Fiuza se casaram, sábado (15), na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, em Salvador. Em seguida, receberam amigos e familiares para recepção no Mercado Modelo, ao som do bloco afro Muzenza. Foi a primeira festa de casamento no espaço em 113 anos de existência. Em todo planejamento, os noivos fizeram questão de priorizar fornecedores negros. Taíse estima que tenha investido cerca de R$ 100 mil na cerimônia.

Estreia