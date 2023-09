Jantar do Ano terá encontro de Carlinhos Brown com A filha Clara Buarque

Carlinhos Brown e Clara Buarque. Crédito: Reprodução/instagram

O Jantar do Ano, promovido pelo Alô Alô Bahia, será repleto de momentos especiais. Além de uma palestra de Regina Casé sobre diversidade, os convidados terão a oportunidade de ver o belo encontro entre Carlinhos Brown e Clara Buarque durante o pocket-show que o multi-instrumentalista baiano fará no evento. Pai e filha dividirão os vocais na canção Carnalismo.



“Eu amo cantar com meu pai e adoro cantar em Salvador”, declarou Clara ao Alô Alô Bahia. Sobre a apresentação ao lado de Brown, ela destacou que “o palco fica com cara de casa e tudo costuma fluir da melhor maneira". "Vai ser uma noite muito especial”, acrescentou a artista. O jantar será realizado no Cerimonial Conceição da Praia e contará também com a apresentação do camarote que Carlinhos Brown terá no Carnaval 2024. O espaço funcionará no Circuito Barra-Ondina.

Tem mais

O evento contará com grandes marcas, instituições e empresas que possuem o compromisso de participar de debates de relevância. Estarão presentes: GWM Brasil – Morena, PetroBahia, Suzano, Prima Empreendimentos, Ergostate, Moura Dubeux, Rede Bahia, Civil Construtora, Faculdade Zarns, Shopping Paralela, Circuito G10, Reconflex, Laboratório Sabin, Avatim, Casa Rosemberg, LemosPassos, Buffet Mignon, Hiperideal, Mandy Lopez Assessoria, Fernanda Brinço Decoração e Cenografia, Uranus2, Ticket Maker, HIKE e Luzbel Tecnologia e Eventos.

Clarissa Mathias. Crédito: Divulgação

Protagonismo feminino

A oncologista baiana Clarissa Mathias conquistou um importante reconhecimento por suas contribuições à Medicina: ela passou a ser a primeira mulher brasileira a fazer parte do grupo de especialistas globais do Fellow of the American Society of Clinical Oncology (Fasco), da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco). A premiação se dá ao trabalho desenvolvido pela profissional nas frentes de pesquisa, envolvimento voluntário e participações em iniciativas internacionais. “É um orgulho imenso ser parte do time de especialistas da Fasco. A Asco é uma organização fascinante, que se dedica no avanço das fronteiras da inovação e investigação, proporcionando um olhar direcionado ao paciente e influenciando médicos do mundo inteiro. Me sinto honrada em fazer parte dessa história”, comentou a médica.

Cidadão soteropolitano

O empresário Antônio Ricardo Beira, sócio do Grupo Ypê, recebeu anteontem o título de cidadão soteropolitano entregue pela Câmara Municipal de Salvador. A honraria é um reconhecimento público das contribuições do empresário para a capital baiana. A solenidade contou com a presença do prefeito Bruno Reis e do presidente da Câmara, Carlos Muniz, e do vereador Alberto Braga, além do antiquário baiano Itamar Musse.

Reconhecimento

Cidadão nascido em Búzios, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, o chef Vini Figueira recebeu, ontem, o Título de Cidadão de Salvador, em sessão solene no Plenário Cosme de Farias da Câmara. O projeto de resolução que possibilitou a outorga da honraria foi de autoria do vereador Duda Sanches. “Era um sonho. Há 14 anos vivo nesta terra, tenho dendê no sangue há muito tempo e hoje esse sonho se tornou realidade”, disse Vini. O chef comanda dois restaurantes no Rio Vermelho, um buffet que realiza eventos em toda a Bahia e uma empresa de aluguel, com grande acervo de peças para eventos sociais e corporativos.

Lançamento

O GAM Arquitetos e a Make Incorporações estão lançando juntos o Condomínio Terra Forte, em Imbassaí, próximo à Praia do Forte. O condomínio fica onde antes existia uma pousada estabelecida, criada por um casal de São Paulo que veio para a Bahia há cerca de 30 anos.

*Saiba mais do empreendimento no aloalobahia.com.

Expansão