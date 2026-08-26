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Luan Santana reúne mais de 40 mil pessoas em Salvador e lounge do Alô Alô Bahia recebe convidados durante show

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Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 05:00

Luan Santana Crédito: Lucas Assis

Luan Santana reuniu mais de 40 mil pessoas na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, no último sábado (22), com a turnê Registro Histórico. Durante a apresentação, que teve cerca de três horas de duração, o Alô Alô Bahia comandou um lounge especial, em parceria com o Camarote Villa, que recebeu cerca de 300 convidados ao longo da noite.

Após o show, a programação continuou no espaço com um after comandado pelo DJ baiano Victor Alc. Entre os convidados que passaram pelo lounge: Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, e Amarildo Santana, pai do cantor, que acompanharam a apresentação e estiveram no espaço durante a noite.

Show de Luan Santana 1 de 18

O projeto Registro Histórico revisita a carreira do cantor e nasceu a partir da gravação de um audiovisual realizada em Curitiba, em outubro do ano passado. As duas apresentações realizadas na cidade reuniram mais de 70 mil pessoas e deram origem ao espetáculo que atualmente percorre o país.

Lounge reuniu parceiros