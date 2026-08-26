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Luan Santana reúne mais de 40 mil pessoas em Salvador e lounge do Alô Alô Bahia recebe convidados durante show

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  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 05:00

Luan Santana
Luan Santana Crédito: Lucas Assis

Luan Santana reuniu mais de 40 mil pessoas na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, no último sábado (22), com a turnê Registro Histórico. Durante a apresentação, que teve cerca de três horas de duração, o Alô Alô Bahia comandou um lounge especial, em parceria com o Camarote Villa, que recebeu cerca de 300 convidados ao longo da noite.

Após o show, a programação continuou no espaço com um after comandado pelo DJ baiano Victor Alc. Entre os convidados que passaram pelo lounge: Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, e Amarildo Santana, pai do cantor, que acompanharam a apresentação e estiveram no espaço durante a noite.

Show de Luan Santana

Vina Calmon por Lucas Assis
Victor Alc por Lucas Assis
Rafael Pereira por Lucas Assis
Vanderson Nascimento por Lucas Assis
Preto Casagrande e Mariana Lisbôa por Lucas Assis
Juliana Paiva por Lucas Assis
Paula e Léo Góes por Lucas Assis
Luís Eduardo, Rapha e Vanessa Salles Magalhães por Lucas Assis
Juan Moraes por Lucas Assis
José Rotondano por Lucas Assis
Joás Simples e Felipe Aranda por Lucas Assis
Jade Magalhães por Lucas Assis
Indira Mendes por Lucas Assis
Hiran por Lucas Assis
Flavia Tavares e Felipe Bastos por Lucas Assis
Érica Costa e Drica Quintiliano por Lucas Assis
Amarildo Santana por Lucas Assis
Luan Santana por Lucas Assis
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Vina Calmon por Lucas Assis

O projeto Registro Histórico revisita a carreira do cantor e nasceu a partir da gravação de um audiovisual realizada em Curitiba, em outubro do ano passado. As duas apresentações realizadas na cidade reuniram mais de 70 mil pessoas e deram origem ao espetáculo que atualmente percorre o país.

Lounge reuniu parceiros

A estrutura preparada pelo Alô Alô Bahia reuniu diferentes parceiros. Os drinks ficaram por conta do Clube Bar, enquanto o projeto cenográfico foi assinado pela Cenograph e a comunicação visual pela Uranus 2. A TD Produções ficou responsável pela tecnologia, a Suporte pelo mobiliário e a Forte Security pela segurança. O receptivo foi comandado por Almir Júnior e Marcelo Gomes. O lounge contou ainda com Red Burger e Gelato Luce. Em Salvador, o show foi promovido pela On Line Entretenimento, comandada pelo empresário Léo Góes.

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