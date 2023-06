Margarida Luz comemora aniversário com super festa na Vitória  

Margarida Luz (Foto: Elias Dantas) Margarida Luz comemorou aniversário com super festa organizada por familiares, na última quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi, em Salvador. A noite, no Solar Cunha Guedes, localizado no Corredor da Vitória, contou show de Daniel Boaventura, buffet de Flávia Sampaio e decoração da Tudo São Flores, de Mariana e Leila Bischoff. Margarida durante anos editou o livro ‘Sociedade Baiana’, tradicional catálogo com endereços e telefones da elite local que tinha todo um estofo elegante e cultural.