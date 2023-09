Nanda Costa e Lan Lahn participam do jantar do Alô Alô Bahia:

Nanda Costa e Lan Lahn. Crédito: Fê Pinheiro/divulgação

Nanda Costa e Lan Lanh confirmaram presença no Jantar do Ano, que o Alô Alô Bahia promove na próxima quinta-feira (28). Elas virão à capital baiana especialmente para o evento. “Salvador é meu (nosso) lugar preferido no mundo. É onde me sinto melhor, mais feliz. Amo a cidade, as pessoas, a comida, a música”, declarou a atriz sobre a terra natal da esposa. Elas são mães das gêmeas Kim e Tiê, de quase 2 anos.



"Agradeço todos os dias por ter casado com a Lan Lanh, que além de ser baiana, é uma das maiores percussionista do país. Assim, garanti meu passaporte baiano, e o Bahia Futebol Clube ganhou uma torcedora pra engrossar o coro gritando bem alto BBMP”, brincou Nanda. “Esse ano, realizamos um sonho nosso, conquistamos nosso CEP soteropolitano e queremos passar cada vez mais tempo nessa cidade que nos traz tanta alegria”, revelou em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Realizado no Cerimonial Conceição da Praia, o Jantar do Ano terá uma programação especial, com palestra de Regina Casé e pocket-show de Carlinhos Brown, artistas com os quais a atriz tem ligações.

“Agora que já declarei meu amor pela cidade, ficou claro que não precisa nem me chamar duas vezes que eu vou. Sobretudo, pra encontrar Regina Casé, que tenho tanto amor e carinho e tive a alegria de poder chamar de mãe na novela Amor de Mãe. E, de quebra, ainda curtir um show do Brown que, além de ser

esse gênio da música, é amigo e parceiro da Lan. Lan tem uma história linda com ele”, afirmou.

Nanda Costa estará na série A Justiça 2. Crédito: Fê Pinheiro

Projetos

No ano que vem, a atriz estreia na segunda temporada da série Justiça, ao lado de Paolla Oliveira. Sua personagem se chama Milena e comete pequenos delitos, até roubar um carro que, para sua surpresa, estava com um “corpo” no porta-malas. “Ela acaba sendo presa por 7 anos por um crime que não cometeu. Milena sonha em ser cantora de piseiro, mas se eu falar mais vai ser spoiller. Estou torcendo pra chegar logo o dia da estreia”, revelou.