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Nizan vem aí! Publicitário abrirá jantar de fim de ano do Alô Alô Bahia com fala para empresários

Publicitário baiano será um dos destaques do jantar marcado para 18 de novembro

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 05:00

Nizan Guanaes Crédito: Agliberto Lima/Veja SP/ Repodução

O publicitário baiano Nizan Guanaes será um dos destaques do jantar de fim do ano do Alô Alô Bahia, marcado para 18 de novembro, no Foyer e no Jardim Suspenso do Teatro Castro Alves, em Salvador. Responsável pela abertura do evento, ele falará para empresários e convidados sobre Marketing do Fundador, conceito que destaca a importância de transformar a trajetória pessoal de quem empreende em um diferencial competitivo para os negócios.

Um dos nomes mais conhecidos da publicidade brasileira, Nizan defende que o caminho para construir uma marca relevante passa pela valorização de sua identidade, e não pela reprodução de estratégias da concorrência. “Antes de tentar ganhar o mercado, descubra qual jogo você quer jogar. É muito difícil ser o melhor do mundo. Mas é possível ser único no mundo”, afirma.

Para o publicitário, as dificuldades enfrentadas por quem começa um negócio no Brasil podem se transformar em vantagens na construção de uma marca. “O empreendedor brasileiro tem uma vantagem que muitas vezes aparece como desvantagem. Ele começa pequeno, sem dinheiro, sem marca, sem marketing. E sem ninguém para dizer que aquilo que ele está fazendo é impossível”, destaca.

Nizan ressalta ainda que a comunicação de uma empresa começa muito antes das campanhas publicitárias. “Por isso, o primeiro veículo de comunicação de uma empresa não é TV, Instagram, Google ou inteligência artificial. É o fundador. Aquele que faz marketing da ideia antes de fazer marketing da empresa, que constrói um ponto de vista antes de um ponto de venda”, explica.

O jantar de fim de ano do Alô Alô Bahia será realizado exclusivamente para convidados, reunindo empresários e personalidades de diferentes áreas no Foyer e no Jardim Suspenso do Teatro Castro Alves, em Salvador.

Almir, Marcelo, Sonja e Bruna Martins Crédito: Alô Alô Bahia

Equipe de peso

O jantar de fim de ano do Alô Alô Bahia terá um time de destaque na produção. O buffet será assinado pelo Mignon, de Bruna Martins; a assessoria ficará a cargo de Almir Júnior e Marcelo Gomes; e a decoração será de Sonja Lopes e Núbia Caloula. A equipe se reuniu nesta semana para dar início aos preparativos do evento.

Novidade gastronômica

O Centro Histórico de Salvador ganhou um novo restaurante. Inaugurado nesta quinta-feira (5), o Nobelga ocupa um casarão na esquina da Praça da Sé com a Rua Guedes de Brito e aposta na combinação das culinárias belga e brasileira. Com capacidade para 80 pessoas, o espaço é comandado pelo empresário belga Michel Stampaert, proprietário do Bahia Café Hotel, e passou por uma reforma de cerca de um ano, assinada pelo arquiteto Denisson Oliveira.

Juliana Jozzolino e Marcos Machado Crédito: Lucas Assis

Novidades para 2027

A Rede Bahia apresentou seus projetos e novidades para 2027 durante o Upfront, realizado nesta quinta-feira (5), no Cerimonial Oceania, em frente ao Farol da Barra. O encontro reuniu agências de publicidade, anunciantes e parceiros comerciais e destacou iniciativas como Festival de Verão, Viver Verão e Bahia Folia. Com a presença do diretor-presidente Marcos Machado e da diretora comercial Juliana Jozzolino, o evento foi encerrado com show da banda Autorais e coquetel de relacionamento.

Arquitetura premiada

O projeto do Museu do Brincar, previsto para o Centro Histórico de Salvador, conquistou o prêmio de melhor projeto de arquitetura na categoria Projeto Institucional, durante a 11ª edição do Prêmio Saint-Gobain AsBEA de Arquitetura. Assinada pelo arquiteto Adriano Mascarenhas, do Sotero Arquitetos, e coordenada pela Fundação Mário Leal Ferreira, a proposta prevê a transformação do histórico Solar Jonathas Abbott em um museu interativo para crianças, combinando restauro, arquitetura contemporânea e atividades lúdicas.

Visita especial

A Bahia entrou no radar da revista internacional de turismo de luxo Connoisseur Circle, que alcança 2,4 milhões de leitores, principalmente na Alemanha, Áustria e Suíça. A editora-chefe da publicação, Simone Dressler, passou oito dias no estado, com roteiro por Trancoso e Salvador, conhecendo hotéis, restaurantes e experiências exclusivas. Em sua primeira visita ao Brasil, a jornalista se surpreendeu especialmente com Trancoso. “Eu não imaginava que existia um lugar como Trancoso, que é incrível, muito especial”, declarou.

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