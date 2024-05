ALÔ ALÔ

Prefeito de Salvador fará abertura de fórum sobre ESG promovido pelo CORREIO e Alô Alô Bahia

Bruno Reis fará abertura do III ESG Fórum Salvador, no próximo dia 22

Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de maio de 2024 às 05:00

Prefeito de Salvador, Bruno Reis Crédito: Betto Jr./Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), estará presente na cerimônia de abertura do III ESG Fórum Salvador, evento do qual participa desde a primeira edição, em 2022.

O gestor público ministrará a palestra “Avanços ESG da primeira capital do Brasil” diante de uma plateia de convidados, formada por representantes dos setores empresarial e financeiro, além da sociedade de forma geral.

"Em um mundo cada vez mais consciente e preocupado com questões ambientais, sociais e de governança (ESG), é fundamental que as administrações públicas se comprometam com esses princípios em suas práticas e políticas. O conceito de ESG envolve a integração de critérios ambientais, sociais e de governança nas decisões de negócios e políticas públicas, visando não apenas o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população”, afirma Bruno Reis. “Em nossa gestão, compreendemos que a busca pelo equilíbrio entre esses três pilares é essencial para construir uma cidade mais justa, inclusiva e resiliente", completa.

A palestra de Bruno Reis ocorrerá no próximo dia 22, às 18h, no Porto de Salvador (Comércio), quando destacará mais uma vez a vocação da cidade para conduzir as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, atualizando a todos sobre novas iniciativas de sua gestão.

Realizado pelo portal Alô Alô Bahia e CORREIO, ESG Fórum garantirá, por mais um ano, informação de qualidade para o público que o prestigia tanto presencialmente quanto no ambiente online - haverá transmissão ao vivo no canal do jornal em seu perfil no YouTube.

Além do prefeito de Salvador, a noite do dia 22 contará com participações especiais do presidente da CUFA - Central Única de Favelas, Preto Zezé, e do governador do Pará, Helder Barbalho, anfitrião da COP 30 no Brasil, além de outros nomes ainda não divulgados.

No dia seguinte, a programação iniciará pela manhã e seguirá até o fim tarde, alternando palestras e painéis que reunirão especialistas em temas relacionados ao ESG, debatendo com um público sobre formas para tornar os setores privado, público e a sociedade civil mais engajados com estes propósitos.