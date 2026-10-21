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Salvador ganhará Centro Cultural Banco do Brasil em novembro, com exposição em homenagem ao Ilê Aiyê

Novo CCBB será instalado no Palácio da Aclamação

Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:00

Salvador ganhará, no próximo dia 21 de novembro, a sede física do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Crédito: Arisson Marinho

Salvador ganhará, no próximo dia 21 de novembro, a sede física do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que será instalada no histórico Palácio da Aclamação. A abertura acontecerá durante a Semana da Consciência Negra e será marcada pela inauguração da exposição “Nação Ilê”, dedicada à trajetória e à influência cultural do Ilê Aiyê. O novo equipamento será o primeiro CCBB do Nordeste e o quinto do Brasil, integrando a rede que já possui unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.

Nesta primeira etapa, o público terá acesso a aproximadamente 1 mil m² de espaços expositivos e de convivência, incluindo o anexo histórico do Palácio da Aclamação, que está sendo requalificado para funcionar como galeria, e um pavilhão temporário de exposições. A mostra “Nação Ilê” ocupará cerca de 800 m² e apresentará a potência artística e cultural do Ilê Aiyê, um dos principais símbolos da cultura afro-brasileira.

Complexo terá teatro, cinema e restaurante

Quando estiver totalmente concluído, o CCBB Salvador terá 10 mil m² de área total, com mais de 2 mil m² destinados a exposições. O projeto também prevê teatro, cinema, sala multiuso, espaços de convivência, restaurante, café e loja. As obras serão realizadas em etapas. O restauro do prédio principal do Palácio da Aclamação está em andamento, com previsão de conclusão em 2028. Já a construção de um anexo contemporâneo deverá ser finalizada em 2031. Entre as intervenções realizadas está a transferência das redes aéreas de energia, telefonia e internet para uma estrutura subterrânea, com o objetivo de reduzir a poluição visual e valorizar a arquitetura histórica do imóvel.

Carlinhos Brown Crédito: divulgação

Ensaio de verão

Carlinhos Brown confirmou as primeiras datas do Sarau du Brown para a temporada de verão 2026/2027. Os encontros acontecem nos dias 13 de dezembro e 10 de janeiro, a partir das 16h, no Candyall Guetho Square, no Candeal, em Salvador. Os ingressos para a primeira edição começam a ser vendidos nesta quinta-feira (22), às 12h, pela Sympla. Criado em 2003, o evento é um dos mais tradicionais do verão baiano e reúne música, dança e manifestações da cultura afro-brasileira.

10 anos de atuação

O escritório Freire, Gerbasi & Bittencourt Advogados (FGB) celebrou seus dez anos de atuação com o Encontro Singular, realizado nesta segunda-feira (19), no Palacete Tirachapéu, em Salvador. O evento reuniu cerca de 120 sócios e lideranças e marcou também a apresentação de Ticiane Andrade, ex-Itaú, como nova sócia da banca. Fundado na capital baiana em 2016, o FGB conta atualmente com mais de 700 profissionais, 200 mil processos ativos e unidades em Salvador, São Paulo, Recife e Brasília. A celebração também destacou os investimentos do escritório em tecnologia e inteligência artificial.

*Veja fotos no aloalobahia.com.

Cafés em destaque

Duas cafeterias baianas estão entre as 50 melhores do Brasil, segundo a primeira edição nacional do ranking The Best Coffee Shops, divulgado no Rio de Janeiro. A Do Coado ao Espresso, de Salvador, conquistou a 38ª posição, enquanto a Cafeteria Rigno, de Vitória da Conquista, ficou em 45º lugar. A seleção reúne estabelecimentos de 14 estados brasileiros e tem como líder a Coffee Five, do Rio de Janeiro.

André Esteves Crédito: reprodução

André Esteves em Salvador

O empresário André Esteves, principal acionista individual e presidente do conselho de administração do BTG Pactual, passou o fim de semana em Salvador. Na capital baiana, jantou com amigos no restaurante Soho, na Bahia Marina, e marcou presença na festa de 70 anos de Zé Mauricio Machline, realizada no Palacete TiraChapéu, no Centro Histórico. Um dos nomes de destaque do mercado financeiro brasileiro, Esteves também é sócio-fundador do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), voltado à formação de profissionais nas áreas de tecnologia, negócios e liderança.

Presenças especiais

Além de André Esteves, a comemoração reuniu convidados como Flora e Gilberto Gil, Donata Meirelles e Nizan Guanaes, Regina Casé e Estevão Ciavatta, Isay Weinfeld, Giovanni Bianco, Maitê Proença, Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Clara Buarque, Lilibeth Monteiro de Carvalho e Roberto Carvalho. A jornalista Sonia Racy também esteve presente.

Sócios da Oboé Salvador Crédito: Elias Dantas

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