Salvador ganhará Centro Cultural Banco do Brasil em novembro, com exposição em homenagem ao Ilê Aiyê

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Alô Alô Bahia
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:00
Salvador ganhará, no próximo dia 21 de novembro, a sede física do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que será instalada no histórico Palácio da Aclamação. A abertura acontecerá durante a Semana da Consciência Negra e será marcada pela inauguração da exposição “Nação Ilê”, dedicada à trajetória e à influência cultural do Ilê Aiyê. O novo equipamento será o primeiro CCBB do Nordeste e o quinto do Brasil, integrando a rede que já possui unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.
Nesta primeira etapa, o público terá acesso a aproximadamente 1 mil m² de espaços expositivos e de convivência, incluindo o anexo histórico do Palácio da Aclamação, que está sendo requalificado para funcionar como galeria, e um pavilhão temporário de exposições. A mostra “Nação Ilê” ocupará cerca de 800 m² e apresentará a potência artística e cultural do Ilê Aiyê, um dos principais símbolos da cultura afro-brasileira.
Complexo terá teatro, cinema e restaurante
Quando estiver totalmente concluído, o CCBB Salvador terá 10 mil m² de área total, com mais de 2 mil m² destinados a exposições. O projeto também prevê teatro, cinema, sala multiuso, espaços de convivência, restaurante, café e loja. As obras serão realizadas em etapas. O restauro do prédio principal do Palácio da Aclamação está em andamento, com previsão de conclusão em 2028. Já a construção de um anexo contemporâneo deverá ser finalizada em 2031. Entre as intervenções realizadas está a transferência das redes aéreas de energia, telefonia e internet para uma estrutura subterrânea, com o objetivo de reduzir a poluição visual e valorizar a arquitetura histórica do imóvel.
Ensaio de verão
Carlinhos Brown confirmou as primeiras datas do Sarau du Brown para a temporada de verão 2026/2027. Os encontros acontecem nos dias 13 de dezembro e 10 de janeiro, a partir das 16h, no Candyall Guetho Square, no Candeal, em Salvador. Os ingressos para a primeira edição começam a ser vendidos nesta quinta-feira (22), às 12h, pela Sympla. Criado em 2003, o evento é um dos mais tradicionais do verão baiano e reúne música, dança e manifestações da cultura afro-brasileira.
10 anos de atuação
O escritório Freire, Gerbasi & Bittencourt Advogados (FGB) celebrou seus dez anos de atuação com o Encontro Singular, realizado nesta segunda-feira (19), no Palacete Tirachapéu, em Salvador. O evento reuniu cerca de 120 sócios e lideranças e marcou também a apresentação de Ticiane Andrade, ex-Itaú, como nova sócia da banca. Fundado na capital baiana em 2016, o FGB conta atualmente com mais de 700 profissionais, 200 mil processos ativos e unidades em Salvador, São Paulo, Recife e Brasília. A celebração também destacou os investimentos do escritório em tecnologia e inteligência artificial.
*Veja fotos no aloalobahia.com.
Cafés em destaque
Duas cafeterias baianas estão entre as 50 melhores do Brasil, segundo a primeira edição nacional do ranking The Best Coffee Shops, divulgado no Rio de Janeiro. A Do Coado ao Espresso, de Salvador, conquistou a 38ª posição, enquanto a Cafeteria Rigno, de Vitória da Conquista, ficou em 45º lugar. A seleção reúne estabelecimentos de 14 estados brasileiros e tem como líder a Coffee Five, do Rio de Janeiro.
André Esteves em Salvador
O empresário André Esteves, principal acionista individual e presidente do conselho de administração do BTG Pactual, passou o fim de semana em Salvador. Na capital baiana, jantou com amigos no restaurante Soho, na Bahia Marina, e marcou presença na festa de 70 anos de Zé Mauricio Machline, realizada no Palacete TiraChapéu, no Centro Histórico. Um dos nomes de destaque do mercado financeiro brasileiro, Esteves também é sócio-fundador do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), voltado à formação de profissionais nas áreas de tecnologia, negócios e liderança.
Presenças especiais
Além de André Esteves, a comemoração reuniu convidados como Flora e Gilberto Gil, Donata Meirelles e Nizan Guanaes, Regina Casé e Estevão Ciavatta, Isay Weinfeld, Giovanni Bianco, Maitê Proença, Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Clara Buarque, Lilibeth Monteiro de Carvalho e Roberto Carvalho. A jornalista Sonia Racy também esteve presente.
Festa do momento
A Festa Oboé movimentou o Wet Eventos, em Salvador, no último sábado (17), com apresentações de Oboé DJ Set, Math Gomes e Ariel B. Em sua terceira edição na capital baiana, o evento também anunciou uma novidade para o Carnaval de 2027: o Syon Trio, que desfilará no circuito Barra-Ondina no dia 3 de fevereiro, quarta-feira que antecede a folia. Criada em São Paulo, a Oboé já realizou edições em diferentes cidades do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. A festa em Salvador foi promovida pela Nova Produtora, do Grupo Orquestra.