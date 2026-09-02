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Salvador recebe pré-estreia de filme com presença de Ingrid Guimarães e Mônica Martelli

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Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 05:00

Mônica Martelli e Ingrid Guimarães na pré-estreia em Salvador Crédito: Elias Dantas

Com a mesma sintonia que levaram para as telas, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli celebraram, nesta terça-feira (1º), a chegada de “Minha Melhor Amiga” a Salvador. Promovida pelo Salvador Shopping e pelo Alô Alô Bahia, a pré-estreia no Cinemark reuniu criadores de conteúdo, artistas e personalidades.

A sessão aconteceu após passagens do lançamento por Recife, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Às vésperas da estreia nacional, as atrizes comemoraram a oportunidade de apresentar em Salvador o projeto inspirado na amizade que construíram ao longo de três décadas.

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“A gente escolheu Salvador para terminar a turnê de pré-estreias. A gente ama Salvador e a energia daqui”, afirmou Mônica Martelli.

“Salvador gosta muito de comédia, a gente tem grandes comediantes aqui, e os baianos sempre prestigiam o cinema nacional, principalmente as comédias”, acrescentou Ingrid Guimarães.

A amizade entre as duas também marcou a conversa. “Está sendo um sonho, um dos trabalhos mais prazerosos da minha vida, ao lado da minha melhor amiga. Somos amigas há 30 anos, mas esta é a primeira vez que trabalhamos juntas. Temos uma grande intimidade, e a nossa cumplicidade natural está em cena. Vocês vão querer viajar com a gente, vão querer ser amigas da gente”, afirmou Mônica.

“Eu acho que vocês vão ver o diferencial dessa amizade na tela. É tão natural, é tão de verdade, que vocês vão falar: ‘Essa amizade realmente existe’”, completou Ingrid.

“Minha Melhor Amiga” transforma em ficção experiências vividas pelas atrizes em viagens com suas filhas adolescentes, Julia e Clara. A direção é de Susana Garcia, uma das principais cineastas do país e responsável por sucessos como “Minha Mãe é uma Peça 3”, “Minha Vida em Marte” e “Minha Irmã e Eu”.

Na trama, Clara e Júlia viajam para Portugal depois que as filhas embarcam para um intercâmbio e enfrentam uma série de imprevistos. O filme estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (3).

“Receber Ingrid Guimarães e Mônica Martelli para a sessão especial torna essa experiência ainda mais especial. É uma oportunidade de aproximar o público do cinema nacional e, ao mesmo tempo, proporcionar uma noite de encontro e entretenimento para nossos convidados”, afirmou Marinna Muniz, diretora de Marketing do Salvador Shopping.