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Salvador vai ganhar mais de 10 novos restaurantes, cafés e beach clubs

Estabelecimentos devem inaugurar até o verão 2026/2027

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:00

A cena gastronômica de Salvador se prepara para uma temporada de novidades. Entre restaurantes especializados em carnes e cozinha japonesa, cafés, wine bars, pizzarias e beach clubs, 12 operações gastronômicas estão entre as inaugurações, expansões e reaberturas previstas na capital baiana nos próximos meses, com datas anunciadas entre o fim de outubro e o verão de 2026/2027.

As novidades vão do Centro Histórico à orla da cidade e incluem a chegada de marcas de outros estados, a expansão de estabelecimentos já conhecidos do público e projetos comandados por nomes da gastronomia e do entretenimento. O Alô Alô Bahia selecionou alguns dos principais endereços que estão a caminho. Confira:

Veja alguns dos novos bares e restaurantes de Salvador 1 de 11

Fazenda Churrascada

Criada em São Paulo, a Fazenda Churrascada prepara sua primeira unidade na Bahia, que funcionará no Piso L1 do Salvador Shopping. Conhecida pelos cortes especiais preparados na brasa, a marca combina gastronomia, entretenimento e ambientes inspirados nas tradicionais fazendas brasileiras. A inauguração está prevista para os próximos meses.

Villa Joana e Villa Carolina

O novo hotel Villa Andrea, na Rua Chile, no Centro Histórico, terá dois novos espaços gastronômicos: o Villa Joana, com proposta de charcuteria e wine bar, e o Villa Carolina, dedicado à cozinha internacional contemporânea. Os estabelecimentos fazem parte do empreendimento idealizado pela empresária Andrea Velame, que aposta na revitalização de um imóvel histórico da região. A abertura está prevista para novembro de 2026.

Pirambeira Beach

Depois de inaugurar sua primeira unidade na Pituba, em abril de 2025, o Pirambeira prepara uma nova operação na Praia do Corsário. Batizado de Pirambeira Beach, o espaço terá formato de quiosque, com restaurante, atendimento na areia, chope, drinks, comida de boteco e samba. O projeto contará ainda com estrutura de apoio para banho e ambientes voltados às famílias com crianças. A inauguração está prevista para dezembro.

Hōzō Kōan

Criado em Morro de São Paulo, o restaurante japonês Hōzō Kōan terá sua primeira unidade em Salvador. Conforme apurou o Alô Alô Bahia, o estabelecimento ocupará o térreo do antigo prédio do Bradesco, na Rua Chile, com vista para a Baía de Todos-os-Santos e um painel monumental de Carybé. Especializada em experiências de omakase, a casa trabalha com menus degustação que incluem ingredientes como atum bluefin, hamachi japonês, wagyu e vieiras. A inauguração está prevista para o verão de 2026/2027.

Sobrado Braseiro

Um casarão na Rua Dom Marcos Teixeira, na Barra, será transformado em um novo restaurante dedicado à gastronomia na brasa. Com abertura prevista para dezembro, o Sobrado Braseiro terá carnes especiais, petiscos para compartilhar e preparações feitas no fogo.

Pãozito Barra

A Pãozito, conhecida por suas versões do tradicional pão delícia baiano, prepara sua quarta operação em Salvador. O novo endereço ficará no complexo gastronômico Vila da Barra, no Porto da Barra, e funcionará também como café. Inspirado no estilo de vida praiano, o espaço terá uma estrutura para que surfistas possam guardar suas pranchas enquanto aproveitam o estabelecimento. A inauguração está prevista para dezembro de 2026.

Meca Beach Club

A Praia do Corsário também receberá o Meca Beach Club, empreendimento que combinará gastronomia, drinks, vinhos e serviço de praia. Localizado na Avenida Octávio Mangabeira, entre Patamares e Boca do Rio, ao lado do futuro Pirambeira Beach, o espaço terá a música eletrônica como parte de sua identidade, com apresentações de DJs residentes. A casa contará com a assinatura da cerveja Corona e atendimento tanto na estrutura interna quanto diretamente na areia. A previsão de abertura é dezembro.

Makô

A Graça ganhará um novo restaurante japonês comandado pelos chefs Luciano Costa e Luca de Lima. O Makô marca o retorno de Luciano ao bairro onde construiu parte de sua trajetória, depois de 16 anos à frente do Shiro. Atualmente, o chef também comanda o Nagui, no Horto Florestal. Luca de Lima, por sua vez, acumula mais de 17 anos de experiência na cozinha oriental e está à frente do Kampeki Sushi, em Canoas, no Rio Grande do Sul. O restaurante já está em fase de soft opening, com inauguração oficial prevista para 15 de novembro de 2026.

Ó Paí, Ó

O ator Érico Brás prepara uma nova unidade do restaurante O Paí Ó, em um imóvel histórico na Rua do Pau da Bandeira, no Centro Histórico de Salvador. O estabelecimento terá vista para a Baía de Todos-os-Santos e ocupará um endereço próximo ao local onde funcionou o antigo Varandá, conhecido por receber apresentações de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Fafá de Belém nas décadas de 1960 e 1970. O imóvel passa por reformas para receber cozinha, banheiros e um pequeno salão. A inauguração está prevista para as primeiras semanas de novembro.

Ziggy Pizza Pub

Conhecida pelas pizzas servidas em fatias e pelo ambiente que mistura gastronomia, arte e diversidade, a Ziggy Pizza Pub prepara sua reabertura no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. O Alô Alô Bahia visitou o novo espaço e apurou que a inauguração está marcada para 11 de novembro, data em que a pizzaria completa três anos. A nova casa funcionará na Rua Direita, nº 43, em uma área de pouco mais de 200 m², quatro vezes maior que a anterior.

Jubiabrasa

O Rio Vermelho, um dos principais redutos da boemia de Salvador, vai ganhar um novo espaço dedicado à gastronomia na brasa e ao samba. O Jubiabrasa, nova operação anexa ao Jubiabar, tem inauguração marcada para 1º de novembro, às 15h, com proposta de boteco de rua, mesas ao ar livre e pratos preparados na churrasqueira.