Teatro em Salvador reabre após 3 anos com show de Brown; reforma custou R$ 15 milhões

O Teatro Sesc Casa do Comércio reabre as portas no próximo dia 27 de junho, terça-feira, em grande estilo: com show de Carlinhos Brown. O artista apresentará o espetáculo “Umbalista” em um evento fechado para convidados. A abertura para o público geral vai acontecer a partir de 1º de julho. Um dos mais importantes espaços culturais do estado da Bahia, o espaço ficou três anos fechado e passou por uma reforma que teve um investimento de cerca de R$ 15 milhões.

“Esta reabertura é aguardada por produtores culturais, classe artística e população de Salvador. Após permanecer fechado por três anos, o espaço reabre, totalmente modernizado, ocupando o lugar de maior teatro, em funcionamento, na Bahia”, nos disse Kelsor Fernandes, que este mês completa 1 ano à frente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA).

Teatro Sesc Casa do Comércio reabre em grande estilo com show de Carlinhos Brown. Crédito: Divulgação

Conexidades

Luiz Eduardo Magalhães Guinle esteve, nesta sexta-feira, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Por lá, participou de almoço na casa do prefeito Luiz Fernando Machado, que contou com as presenças do ex-presidente Michel Temer, ex-prefeito de Salvador Antônio Imbassahy e ministro do TCU, Augusto Nardes. “Foi um almoço para 20 pessoas após o encerramento do Conexidades, evento de gestão pública que foi sediado por lá. Falamos sobre o meu avô, Luis Eduardo, e também sobre a tristeza que é viver uma polarização agressiva na política nacional”, afirmou Magalhães Guinle.

Michel Temer e Luiz Eduardo Magalhães Guinle. Crédito: Divulgação

Hidrogênio verde

A CS Porto Aratu realizou nesta semana uma operação de grande porte e inédita no Estado. O terminal TGSII no Porto de Aratu recebeu o navio “BBC Dakota” com peças para a primeira planta de hidrogênio verde do país pertencente a Unigel. As peças vieram da Holanda e foram descarregadas no terminal ATU 18. Nos próximos dias serão transportadas para a área onde será instalada a planta da Unigel, no Polo Petroquímico de Camaçari/BA.

Festa na Barra

A diretora criativa da Serrara Joalheria, Carol Brasileiro, reuniu uma turma animada para celebrar seu aniversário. A festa para 150 pessoas foi realizada, quinta-feira, no Sette Restaurante, na Ladeira da Barra, em Salvador. A comemoração marcou mais um ano de conquistas da empreendedora, que criou a Serrara, marca que emprega mulheres em sua maioria e que é hoje uma das principais joalherias da Bahia.

*Quem esteve por lá? Veja na galeria de fotos do aloalobahia.com

Francis Sampaio e Carol Brasileiro . Crédito: Elias Dantas/Divulgação

Lançamento

A Via Sono, na Alameda das Espatódeas, ficou movimentada na quinta-feira por conta do lançamento da nova coleção de mobiliário e colchões e da nova vitrine e, que ganhou interferências artísticas da ilustradora Juliana Bernabó, neta de Carybé. A empresa já tinha uma parceria com a artista visual em outro projeto. São dela os desenhos que estão nos rótulos dos chás servidos na loja, uma marca forte do lugar. No espaço autoral, os convidados conheceram em primeira mão as novidades na linha de móveis desenhados por profissionais locais através de um coletivo de design.

Juliana Bernabó. Crédito: Elias Dantas/Divulgação

Almoço comemorativo

Licia Fabio celebrou nova idade nesta sexta-feira, quando reuniu amigos em torno da tradicional feijoada servida no Hotel Fasano, no Centro Histórico de Salvador. A comemoração se estendeu até o fim do dia e foi prestigiada por Conceição Queiroz, Luiz Mendonça, Antonio Mazzafera, Aurora Mendonça, Vovô do Ilê e Liege e Paulo Góes, entre outros.