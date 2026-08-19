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Wagner Moura indica 5 filmes brasileiros para assistir na Netflix

O ator baiano Wagner Moura compartilhou uma lista com cinco filmes

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Publicado em 19 de agosto de 2026 às 05:00

Ator baiano Wagner Moura indica 5 filmes para assistir na Netflix Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O ator baiano Wagner Moura compartilhou uma lista com cinco filmes que recomenda para quem deseja conhecer mais do cinema brasileiro. Em vídeo divulgado pela Netflix, ele elegeu produções de diferentes épocas, entre ficção e documentário: “O Som ao Redor”, de Kleber Mendonça Filho; “Pixote: A Lei do Mais Fraco”, de Hector Babenco; “O Céu de Suely”, de Karim Aïnouz; “Terra Estrangeira”, de Walter Salles e Daniela Thomas; e “Edifício Master”, documentário de Eduardo Coutinho.

A seleção foi divulgada em um momento de destaque de Wagner na plataforma. O ator estrela “A Última Casa”, suspense dirigido por Louis Leterrier e também protagonizado por Greta Lee. Lançado em 7 de agosto, o filme chegou ao topo do ranking global da Netflix, com 27,5 milhões de visualizações entre os dias 3 e 9 de agosto. Entre os títulos indicados por Wagner, quatro — “Terra Estrangeira”, “Edifício Master”, “O Céu de Suely” e “O Som ao Redor” — também integram a seleção atualizada dos 100 filmes brasileiros essenciais, elaborada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

Mariana Lisbôa Crédito: Elias Dantas

Festa no Horto

A executiva baiana Mariana Lisbôa, vice-presidente de Sustentabilidade, Relações Governamentais e Comunicação da Samarco, celebrou o aniversário com festa no Horto Florestal, em Salvador. A comemoração, com proposta “pé na areia”, teve shows do Grupo Envolvência e de Tatau. Com mais de 20 anos de atuação em ESG e relações corporativas, Mariana assumiu recentemente o cargo na Samarco, após mais de uma década na Suzano, onde foi diretora global de Relações Corporativas e Licenciamento Ambiental.

Veja fotos no aloalobahia.com.

Rafaela Meccia Crédito: Divulgação

Bambuzal ganha novidades no Barra

O Bambuzal Festas e Parque, no Shopping Barra, passou por uma reformulação e ganhou novas atrações. Com quase 500 m² e projeto arquitetônico de Marcia Meccia, o espaço infantil idealizado pela empresária Rafaela Meccia ampliou seu circuito com percurso sinuoso, ponte de equilíbrio, túnel de fitas, área de basquete, feirinha de frutas e outras novidades. Além de funcionar diariamente como parque, o Bambuzal recebe festas de até 200 convidados e aposta em brincadeiras sem telas, voltadas à criatividade, interação e desenvolvimento motor das crianças.

Carolina Pimentel e João Gil Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Casamento

João Gil, neto de Gilberto Gil e integrante do grupo Gilsons, se casou com Carolina Pimentel em uma cerimônia na casa do avô, em Araras, na Região Serrana do Rio de Janeiro. A celebração reuniu familiares e amigos vestidos de branco e foi conduzida pela comunicadora e atriz baiana Maíra Azevedo, a Tia Má. Filho de Nara Gil, João nasceu no mesmo dia que o avô, em 26 de junho. A propriedade escolhida para o casamento também foi cenário da série “Em Casa com os Gil”.

Sandra Gadelha Crédito: Reprodução

Drão celebra 80 anos com festa no Rio

Sandra Gadelha, a Drão, comemorou 80 anos com uma celebração na Capela Nossa Senhora das Graças, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Mãe de Preta Gil e inspiração de uma das mais conhecidas canções de Gilberto Gil, a aniversariante reuniu familiares e amigos, entre eles o próprio Gil, Francisco Gil, Regina Casé, Carolina Dieckmann, Patricia Pillar e Jorge Mautner. A decoração teve fotos da família e fitas do Senhor do Bonfim. O apelido Drão foi dado a Sandra por Maria Bethânia e eternizado por Gil na música lançada em 1982.

Israel Pires Crédito: Divulgação

Baiano é eleito Influenciador do Ano no mercado imobiliário

O corretor e criador de conteúdo baiano Israel Pires foi eleito Influenciador do Ano no A Trinca Real Estate Awards 2026, realizado em São Paulo. Natural de Salvador e com trajetória ligada a Santo Antônio de Jesus, ele conquistou seu segundo reconhecimento nacional em aproximadamente um ano. Israel atua há pouco mais de três anos no mercado imobiliário, é embaixador da Housi e, desde 2025, vive em São Paulo, onde trabalha também no segmento de alto padrão, especialmente na região da Faria Lima.

Tarcísio Machado e Aderbal Castro Crédito: Divulgação

Pai e filho transformam cultivo de baunilha em negócio milionário na Bahia

O agrônomo Aderbal Castro e o filho, Tarcísio Machado, transformaram uma aposta no cultivo de baunilha em Itapetinga, no interior da Bahia, em um negócio que faturou R$ 8,1 milhões em 2025. Criada em 2016 após a dupla conhecer a cultura em uma reportagem do Globo Rural, a Vanilla Brasil só teve sua primeira colheita comercial quatro anos depois. A produção chegou a 1,5 tonelada no ano passado e a empresa projeta faturar R$ 16 milhões em 2026, além de ampliar o cultivo para 45 mil plantas.

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