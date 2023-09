A Bahia perdeu a guerra para o crime organizado

O surto de violência a que estamos assistindo nesta semana fez com que a catástrofe, já conhecida, fosse escancarada: a Bahia vive uma guerra civil. Tiroteios, disputa de facções, toques de recolher, balas perdidas e armas de guerra. Cenas que faziam parte de distantes narrativas do Rio de Janeiro ou de países na América Latina hoje estão no nosso dia a dia.



Aliás, a Bahia já passou há muito tempo o Rio de Janeiro em violência. Temos quase o dobro de mortes violentas por ano do que os fluminenses, e 11 das 20 cidades mais perigosas do país. Em 2022, a violência caiu em todos os estados, menos na Bahia.