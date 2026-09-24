ARTIGO

A conta de luz ficou mais cara. Mas o consumidor sabe por quê?

As mudanças climáticas vêm aumentando os desafios do setor elétrico. Fenômenos como o El Niño podem alterar os regimes de chuva e reduzir o nível dos reservatórios das hidrelétricas

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:30

A conta de luz faz parte da rotina das famílias brasileiras há décadas. Chega todos os meses, pesa no orçamento e costuma provocar a mesma reação quando o valor vem acima do esperado: a sensação de que o serviço ficou mais caro, mesmo quando os hábitos de consumo parecem não ter mudado. O problema é que pouca gente entende exatamente o que está pagando.

Entre siglas, impostos, bandeiras tarifárias e cobranças diversas, esse boleto tornou-se um documento difícil de interpretar para grande parte da população. O consumidor vê o valor final, compara com o mês anterior e tenta economizar sem saber exatamente o que influenciou o aumento da cobrança. Muitas vezes, adota medidas como apagar luzes, reduzir o tempo de banho ou desligar aparelhos da tomada, mas continua sem clareza sobre o que realmente pesa na conta.

Na Bahia, onde o calor intenso faz ventiladores, refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado funcionarem praticamente o ano inteiro, essa realidade é ainda mais evidente. Em muitos lares, a eletricidade disputa espaço com gastos como alimentação, transporte e saúde.

E a tendência é que essa preocupação aumente. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) projeta uma alta média de 8,6% nas tarifas até o final de 2026, acima da inflação prevista para o período. Em outras palavras, esse custo deve continuar absorvendo uma parcela cada vez maior da renda das famílias brasileiras.

Aqui temos uma reflexão importante. Durante muito tempo, o consumidor teve pouca participação na gestão do próprio gasto. Ele usava a energia durante o mês e descobria o resultado apenas quando a fatura chegasse. Hoje, diante de um serviço cada vez mais caro, entender como ele é utilizado dentro de casa deixou de ser uma questão técnica e passou a ser uma necessidade econômica.

Nos últimos anos, novas tecnologias começaram a aproximar o usuário dessas informações. Ferramentas digitais permitem acompanhar o uso de forma mais detalhada, identificar padrões de uso e até estimar gastos ao longo do mês. Essas soluções modernizam a experiência do usuário e ajudam a tornar visível algo que sempre esteve presente, mas raramente era compreendido.

Quando um comerciante descobre que um equipamento antigo está consumindo mais do que deveria ou uma família percebe o impacto de determinados hábitos na conta mensal, a relação com a utilização muda. Isso deixa de ser apenas uma cobrança inevitável e passa a ser um recurso que pode ser administrado de forma mais consciente.

Há ainda outro fator que merece atenção. As mudanças climáticas vêm aumentando os desafios do setor elétrico. Fenômenos como o El Niño podem alterar os regimes de chuva e reduzir o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Quando isso acontece, cresce a necessidade de utilizar usinas termelétricas, cuja geração é mais cara, elevando os custos do sistema e pressionando as tarifas.

A discussão passa pelos reajustes e das contas que chegam todos os meses, mas também envolve informação, transparência e a capacidade de cada cidadão compreender melhor um serviço essencial para sua qualidade de vida. Como a energia elétrica continuará ocupando um espaço cada vez maior em nossos orçamentos, talvez seja hora de fazermos uma pergunta simples: entendemos realmente aquilo que estamos pagando todos os meses?