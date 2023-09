A defesa dos pobres é essencial para a democracia

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

Os julgamentos do 8 de janeiro começaram. Para surpresa geral, o que mais chamou atenção na primeira semana, não foram as penas severas aplicadas aos três primeiros réus, condenados por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Os destaques foram as estranhas atuações dos advogados, que chamam a atenção para um fenômeno político pouco discutido: o descaso com a defesa dos pobres.

Obviamente, a situação dos réus não era fácil, já que não faltavam imagens e mensagens nas redes sociais postadas às vezes pelos próprios réus. Porém, os advogados não usaram o espaço de fala para sustentar teses jurídicas e levantar argumentos que tivessem a mínima chance de absolver ou reduzir as penas. Subiram à tribuna para falar de si mesmos, fazer vídeos para as redes sociais e atacar os ministros do STF que julgariam em última instância os seus clientes, com ofensas diretas ou reprodução de fake news já exaustivamente desmentidas.

O passo inicial de uma defesa é entender quem você quer convencer da sua tese e saber como falar para eles. Neste caso, ficou evidente que os advogados nem sequer tentaram convencer os julgadores reais. Discursaram para os adeptos dos ideais golpistas. Não pretendiam reduzir um dia de pena, mas sim ganhar curtidas e seguidores no Instagram. Em um júri formado por pessoas que rezam para pneus, teriam muito sucesso. Mas era um julgamento de verdade. Desse modo, não defenderam os seus clientes, defenderam a extrema direita e os seus próprios interesses.

Aqui chegamos ao ponto principal. Todas as pessoas merecem e precisam de defesas efetivas, de qualidade, feitas no interesse delas. Isso vale também para as pessoas com poucas condições financeiras e as acusadas de crimes gravíssimos. Por isso, a Constituição determina a existência da Defensoria Pública, com autonomia (não faz parte do Executivo, Legislativo ou Judiciário) e composta por membros com dedicação exclusiva e selecionados por concurso.

A Defensoria tem autonomia para garantir que pessoas pobres possam, assim como as ricas, atuar contra o poder público se necessário. A dedicação exclusiva existe porque se os profissionais tiverem atuações paralelas que pagam mais, vão priorizá-las, ou vão usar a defesa dos pobres como mero instrumento para incrementá-las. Ações de caridade só costumam receber atenção depois da conclusão das atividades que põem a comida na mesa. Por outro lado, atuações pagas ou oferecidas por outros costumam buscar os objetivos dos outros, que nem sempre coincidem com os réus. Este caso ilustra bem. Para a extrema direita, pouco importava a vida das pessoas julgadas, mas importava muito manter a tensão com a democracia.

A seleção por concurso é para garantir que sejam bem preparados tecnicamente. É histórica a visão elitista de que os serviços prestados às pessoas pobres podem ser ruins, podem ser prestados por iniciantes, ou pessoas que não se estabeleceram ainda no mercado. Equipara-se pessoas sem recursos financeiros a objetos. Elas são tratadas como folhas de rascunho na qual se pode errar à vontade até acertar, pois ninguém liga se forem jogadas no lixo. O Brasil decidiu constitucionalmente que aquele sem dinheiro para contratar um dos milhares de advogados brilhantes disponíveis tem direito a uma defesa com a mesma qualidade. Ninguém deve depender de favores ou ser meio de satisfação de interesses alheios.

No entanto, embora a visão elitista seja inconstitucional, ela ainda existe. Há um bombardeio de desinformações sobre acesso à Justiça potencializado pela falta de investimento no modelo constitucional de assistência jurídica gratuita. Em muitas cidades, nem existe Defensoria. Pouca gente sabe a diferença entre um defensor e um advogado dativo. Repete-se que “advogados particulares garantem resultados mais rápidos e melhores, mesmo com os dados dos tribunais superiores mostrando o contrário. Até poucos dias do julgamento, aqueles acusados eram assistidos pela Defensoria Pública da União. Com a aproximação da oportunidade de discursos ao vivo, em rede nacional, apareceram advogados que os convenceram a mudar.

Poderíamos ter visto uma defesa técnica em favor dos réus, mas em vez disso, vimos o Supremo Tribunal Federal ser vítima de mais um ataque, por quem pouco se importava com a liberdade deles. Nesta nova ofensa estão as digitais de todos aqueles que são incapazes de enxergar o verdadeiro sentido do acesso à Justiça. Só enxergam chapéus, como os adultos do Pequeno Príncipe. Estão os dedos de todos os que lavam as mãos para a existência de comarcas sem Defensoria. Os discursos lamentáveis foram auxiliados por aqueles que desejam ver os pobres indefesos para poder explorá-los ou para impedir que pleiteiem seus direitos, e que agem para impedir ou adiar a entrega de recursos para estruturação da Defensoria Pública. Tratar com descaso ou hostilidade a Defensoria Pública mina a própria democracia.