ARTIGO

A família sustenta a jornada

O Enem é uma etapa importante, mas não é a única, nem a definitiva; esse olhar tira peso das costas do estudante e o ajuda a encarar a prova com mais serenidade

S Silvana de Araújo Santos

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:00

Todos os anos, acompanho de perto centenas de famílias na reta final de preparação para o Enem e para os vestibulares. Existe uma constatação que se repete independentemente do perfil do estudante: o desempenho nunca depende só do conteúdo estudado. Depende, também, do que esse jovem encontra em casa quando fecha o caderno, pois isso está ligado a como ele encara o desafio de realizar a prova.

Não é incomum que os pais confundam apoio com cobrança. Perguntar todos os dias “quanto você estudou?” ou comparar o ritmo do filho com o de um colega parece demonstração de interesse, mas costuma produzir o efeito contrário. Pode gerar mais ansiedade, menos concentração, e uma sensação constante de estar devendo algo. O que realmente sustenta um jovem nesse período é sentir que, independentemente do resultado, ele continua sendo visto e valorizado por quem é, e não apenas pelo que consegue entregar em uma prova.

Presença é diferente de vigilância. Um ambiente tranquilo em casa, silêncio nos horários de estudo, uma refeição feita com cuidado, um espaço para desabafar sem julgamento são gestos simples, mas que comunicam algo poderoso: eu confio em você e estou aqui. Essa segurança emocional é o que permite ao estudante manter o foco quando a pressão aperta, em vez de gastar energia tentando controlar o que os outros vão pensar do seu desempenho.

Escutar, sem tentar resolver tudo, também é uma forma de cuidado. Muitas vezes o adolescente não busca conselho ou solução pronta, só quer ser ouvido. Reservar um tempo à noite para conversar sobre o dia, sem cobrança de desempenho e sem transformar a conversa em mais uma sessão de estudos, fortalece o vínculo e reduz a sensação de solidão que costuma acompanhar essa fase tão intensa da vida escolar.

Vale lembrar, ainda, que o corpo também precisa de atenção. Sono regular, momentos de lazer e pausas ao longo do dia não atrapalham a preparação. Esses cuidados fazem parte dela. Famílias que ajudam o filho a preservar esse equilíbrio, em vez de tratar o descanso como tempo perdido, contribuem tanto quanto qualquer aula de reforço para o resultado final.

Por fim, é importante que os pais transmitam uma mensagem que muitas vezes o próprio jovem esquece: o Enem é uma etapa importante, mas não é a única, nem a definitiva. Esse olhar de longo prazo tira peso das costas do estudante e o ajuda a encarar a prova com mais serenidade, mais clareza e menos medo do erro.