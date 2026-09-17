ARTIGO

A fé do santo guerreiro e dos botecos

A obra “São Jorge, o santo do povo e o povo do santo” é daquelas leituras para a gente desanuviar a cabeça em uma manhã ou tarde de fim de semana

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:30

Tive a alegria de participar, há poucos dias, de uma aula-show com o historiador Luiz Antonio Simas, no Vitória Boulevard, em Salvador. O evento, promovido pela Livraria LDM na esteira da passagem de Simas pela Feira Literária de Feira de Santana (Flifs), marcou o lançamento do seu novo livro: “São Jorge, o santo do povo e o povo do santo”, lançado pela Editora Planeta. Como leitor e fã atento do trabalho dele, claro que aproveitei o ensejo para abraçar o autor e garantir o meu exemplar devidamente autografado.

A obra é daquelas leituras para a gente desanuviar a cabeça em uma manhã ou tarde de fim de semana, diante desse bombardeio diário de notícias pesadas com as quais convivemos. Leve, simples e de leitura fácil, o livro não pretende construir uma biografia tradicional ou santificada. Como o próprio Simas gosta de definir, o projeto é um processo de “descanonização”. A ideia central é alinhavar a história de São Jorge pelo viés vibrante da cultura popular (não só a brasileira, mas a mundial), mostrando como essa figura controversa transita com total liberdade dentro e fora da Igreja Católica, dialogando com atos seculares, o sincretismo e as manifestações de rua.

Amante assumido de um bom botequim, e esse é um dos fatores mais bacanas de acompanhá-lo no dia a dia das redes sociais, ele fala de um tudo com fluidez e propriedade: religião, segurança pública, música, carnaval e até jogo do bicho. E aqui em Salvador a conversa não poderia ter sido diferente. Teve o biricotico de uma cerveja gelada acompanhando o bate-papo enquanto ele discursava para um público totalmente entregue e entrelaçado nas suas histórias.

Durante o encontro, Simas ainda nos presenteou com a promessa de fazer novos livros nessa mesma linha. E já adiantou que pretende escrever sobre o meu amado Santo Antônio. Como devoto fervoroso do santo, sei bem como a sua devoção popular ultrapassa mares, continentes e os próprios muros rígidos das igrejas.

Talvez esteja justamente aí a força do trabalho de Simas: lembrar que a fé também se constrói no cotidiano, na conversa de esquina, na música, na festa e até na mesa de bar. São Jorge sobrevive aos séculos porque deixou de pertencer apenas aos livros e às imagens sacras. Virou parte da vida das pessoas, com todas as contradições, afetos e misturas que isso carrega.

Uma leitura leve, saborosa e extremamente necessária para reconectar a gente com as nossas raízes. Um livro que aponta para fé e a cultura popular que não habitam em altares frios ou em teses acadêmicas distantes da realidade. Vale a leitura. A conferir.