A formação dos professores de Educação Física

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

No cenário educacional brasileiro, a Educação Física (EF) se erige como um campo de saber de inestimável relevância, com objetivos diversos que abraçam desde o esporte à dança, da luta à ginástica. Juntos, esses elementos compõem a essência da Cultura Corporal de Movimento, delineando o território de atuação do profissional de Educação Física. Em diferentes arenas, seja nas escolas, clubes, academias ou universidades, surge uma demanda imperiosa: a necessidade de um repertório de conhecimento que se harmonize com as particularidades de cada contexto.

A grande incógnita que paira é: como se dá a formação dos educadores que forjam esses futuros mestres? Desde a resolução 03/87 do Conselho Federal de Educação (CFE), a formação dos docentes de EF ganhou um novo compasso, migrando gradativamente para cursos de graduação que conferem os títulos de Bacharel e/ou Licenciado. Fundamentada no parecer 215/87, essa resolução sedimentou as bases para a regulamentação da profissão pelo Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), zelando pela formação adequada dos profissionais em atuação.

No entanto, enquanto os cursos de graduação encontram-se sob o manto de legislação específica, delineando sua composição e oferta, a formação daqueles que trilham o caminho do ensino superior permanece no limbo legal. Esta é uma questão crucial para avaliar a excelência dos cursos e a solidez da formação proporcionada por cada instituição.

Atualmente, o Brasil conta com 1975 cursos de graduação em EF, dos quais 1027 são bacharelados e 948 são licenciaturas, cada um com sua matriz curricular desenhada para atender às particularidades de sua formação. No entanto, permanece uma lacuna obscena quanto ao embasamento teórico-prático dos docentes que guiam esses caminhos. Um curso de bacharelado em EF, por exemplo, pode ser conduzido por um corpo docente composto exclusivamente de professores licenciados, diluindo a especificidade de cada formação. O desconhecimento acerca dos professores do ensino superior em Educação Física no Brasil reverbera diretamente nos diferentes setores da sociedade, afetando não apenas os 45 milhões de estudantes no contexto escolar, mas também em todos os estratos sociais quando a pauta é saúde pública.

O mapeamento da formação desses educadores no terceiro grau se revela crucial para embasar tomadas de decisão nesse âmbito, uma realidade que ecoa por múltiplos meios na sociedade brasileira.

Entende-se que, à medida que esclarecemos o perfil dos professores do ensino superior, podemos lapidar e fortalecer a educação física no Brasil, preparando uma nova geração de docentes para nossa sociedade.